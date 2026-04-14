Katil İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 336'ya yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 757 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 111 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 336’ya, yaralı sayısının da 172 bin 213’e yükseldiği bildirildi.