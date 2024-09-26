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Katil İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesine düzenlediği saldırıda 9 kişi öldü

Katil İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesine düzenlediği saldırıda 9 kişi öldü

08:2326/09/2024, Perşembe
AA
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İsrail ordusu, 23 Eylül Pazartesi gününden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.
İsrail ordusu, 23 Eylül Pazartesi gününden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde bir kasabaya düzenlediği hava saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının, Baalbek el-Hurmul Valiliği'nin Baalbek ilçesine bağlı Yunin kasabasına hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Haberde, hava saldırısında ölen veya yaralananların olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Lübnan yerel medyasında yer alan haberlerde ise saldırıda Yunin kasabasındaki bir yol üzerinde bulunan bir evin hedef alındığı ve evin yıkıldığı belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise Yunin kasabasına düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişinin öldüğü, 11 kişinin de yaralandığı belirtilirken, yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi vermedi.

Açıklamada, enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği, ölü ve yaralı sayısının artabileceği kaydedildi.

İsrail Lübnan'da 650 kişiyi öldürdü

İsrail ordusu, 23 Eylül Pazartesi gününden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in 23 Eylül Pazartesi gününden bu yana ülkeye yönelik artan hava saldırılarında 650 kişi öldü.

Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail'in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden olanların sayısının 500 bine yaklaştığını ifade etti.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.

Ortadoğu'da gerilim tırmanıyor: İsrail'in Lübnan bombardımanı sürüyor

Siyonist İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları devam ederken, El-Hiyam beldesine düzenlediği hava saldırısı büyük bir endişe yarattı. Saldırı sonrası bölgede yoğun dumanların yükselmesi, yerel halk arasında panik yarattı. Saldırının hedefi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Lübnan hükümeti, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, sivil halkın korunması gerektiğini vurguladı. Uluslararası gözlemciler, çatışmaların tırmanmasının hem bölgedeki güvenlik durumunu daha da kötüleştirebileceğine hem de insan hakları ihlallerine yol açabileceğine dikkat çekiyor. Bölgeye gönderilen yardım ekipleri, sivil can kaybı ve yaralı sayısını belirlemeye çalışıyor. Söz konusu saldırılar, İsrail ve Lübnan arasındaki gerilimlerin artmasına neden olurken, uluslararası toplumdan çözüm arayışlarının hızlandırılması yönünde çağrılar yapılıyor.

#İsrail
#Baalbek el-Hurmul
#Lübnan

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