Katil İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesine düzenlediği saldırıda 9 kişi öldü

Siyonist İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları devam ederken, El-Hiyam beldesine düzenlediği hava saldırısı büyük bir endişe yarattı. Saldırı sonrası bölgede yoğun dumanların yükselmesi, yerel halk arasında panik yarattı. Saldırının hedefi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Lübnan hükümeti, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, sivil halkın korunması gerektiğini vurguladı. Uluslararası gözlemciler, çatışmaların tırmanmasının hem bölgedeki güvenlik durumunu daha da kötüleştirebileceğine hem de insan hakları ihlallerine yol açabileceğine dikkat çekiyor. Bölgeye gönderilen yardım ekipleri, sivil can kaybı ve yaralı sayısını belirlemeye çalışıyor. Söz konusu saldırılar, İsrail ve Lübnan arasındaki gerilimlerin artmasına neden olurken, uluslararası toplumdan çözüm arayışlarının hızlandırılması yönünde çağrılar yapılıyor.