Katil kana doymadı

Dünya dördüncü ayını dolduran Gazze katliamında artık ateşkese odaklanmışken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yeni katliam emri verdi. Terör devletinin başbakanı Netanyahu’nun yeni hedefi, İsrail saldırılarından bugüne kadar görece en az etkilenen Mısır sınırındaki Rafah kenti oldu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifi sunan Hamas'ın isteklerini kabul etmenin İsrail için yeni bir kıyıma yol açacağını savunarak, Gazze'nin güneyindeki Rafah kentine saldırıya hazırlanması için orduya emir verdiklerini söyledi.

NETANYAHU’NUN BAHANESİ 'YENİ KIYIM'

Netanyahu, Hamas'ın ateşkes teklifine ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ailelerine seslenen Netanyahu, Hamas'ın taleplerinin "gerçek dışı" olduğunu savunarak, askeri baskıyı sürdürmenin esirleri getirmek için tek seçenek olduğunu, Hamas'ın taleplerini kabul etmenin esirleri serbest bırakmayacağını, "bilakis yeni bir kıyıma yol açacağını" ileri sürdü.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıların birkaç ay içinde sonuç vereceğini iddia ederek hedeflerinden dönmeyeceklerini kaydetti. Hamas'a karşı zafere yakın olduklarını Blinken'a aktardığını dile getiren Netanyahu, bu zaferin Orta Doğu'da yansımaları olacağını vurguladı. Netanyahu, Gazze'nin güneyinde 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinli sivilin sığındığı Refah kentine ilişkin de, "İsrail ordusuna Refah ve merkez kamplarda saldırıya hazırlanması için talimat verdik" diye konuştu.

GALLANT: SALDIRILAR SÜRECEK

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da Gazze’ye yönelik saldırılarının süreceğini kaydetti. Gallant, İsrail ve Hamas arasında dolaylı şekilde devam eden müzakere sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tel Aviv yönetiminin Hamas'ın esir takasına ilişkin planını reddedebileceğini ima eden Gallant, "Hamas'ın (esir takası ve ateşkes müzakerelerine ilişkin) cevabı İsrail'in reddedeceği şekilde formüle edilmişti" dedi. Gallant, Hamas'ın ateşkes ve esir takası müzakerelerine ilişkin pozisyonunun "savaşın" devam etmesine ve İsrail ordu birliklerinin yakın zamanda Gazze'nin başka bölgelerine sevk edilmesine sebep olacağını iddia etti. İsrail'in 7 Ekim'de başlayan insanlık dışı saldırılarında Refah kenti, Mısır sınırında olması sebebiyle yıkımdan en az etkilenen bölge idi.

İŞTE HAMAS'IN TEKLİFİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun akşam saatlerinde kameralar karşısında Gazze'ye yeni saldırı emrini açıklaması öncesinde dünya ateşkese odaklanmıştı. Geçen haftadan beri Paris'te diplomasi koridorlarında pişirilen anlaşmaya göre; Hamas, terör devleti İsrail'e karşılıklı esir takası yapılması, Gazze'nin yeniden inşasının başlaması ve İsrail güçlerinin bölgeden tamamen çekilmesini öngören ve her biri 45 günden oluşan toplam 4,5 ay sürecek 3 aşamalı bir ateşkes planı önerdi. Önerilen anlaşmada Türkiye de garantörlerden biri olarak yer aldı. Katar ve Mısır arabuluculuğunda önerilen ateşkes taslağı, her biri 45 gün olmak üzere, toplam 135 günü içeren 3 farklı aşamadan oluşuyor.Hamas’ın, karşılıklı olarak esirlerin serbest bırakılmasını ve Gazze’de kapsamlı bir yeniden inşa faaliyeti öngören anlaşmaya İsrail’in kesin olarak geri çekilmesi maddesini de ekletmek istediği kaydedildi. Filistinli direniş grubu, revize edip gönderdiği ateşkes metninde 3 farklı aşamada yapılacak faaliyetler hakkında belirgin bir bitiş tarihi olmasını da talep etti. Hamas tarafından iletilen metinde Türkiye'nin de garantör ülkeler arasında olduğu görüldü. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun müzakereler için ateşkesi savaş kabinesine danışmaksızın kabul ettiği bildirildi.







