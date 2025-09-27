Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Katile BM'de büyük şok: Dünya sırtını döndü

Katile BM'de büyük şok: Dünya sırtını döndü

04:0027/09/2025, Cumartesi
G: 27/09/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Netanyahu, konuşma yapmak için kürsüye çıkar çıkmaz farklı ülkelerden yüzlerce temsilci salonu terk etti. Gazze Kasabı, konuşmasına protestolar nedeniyle bir süre başlayamazken hitabı sırasında salondan uğultuların yükseldiği duyuldu.
Netanyahu, konuşma yapmak için kürsüye çıkar çıkmaz farklı ülkelerden yüzlerce temsilci salonu terk etti. Gazze Kasabı, konuşmasına protestolar nedeniyle bir süre başlayamazken hitabı sırasında salondan uğultuların yükseldiği duyuldu.

Filistin Devleti'nin tanınması rüzgârına sahne olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Gazze Kasabı Netanyahu boş salona konuştu. Delegeler salonu terk ederken "Özgür Filistin" sloganı attı. New York sokaklarında da Netanyahu'yu hedef alan protesto dalgası gerçekleşti.

80. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Gazze'deki soykırımınla birlikte adeta bir Filistin Zirvesi'ne dönerken, dün konuşma yapmak için New York'a gelen Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu hem içeride gem de dışarıda protestolarla karşılandı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nce hakkında yayınlanan tutuklama kararı bulunan savaş suçlusu Netanyahu dün BM Genel Kurulu'nda konuşma yapmak için kürsüye çıkar çıkmaz başta Filistin temsilcileri olmak üzere farklı ülkelerden yüzlerce temsilci salonu terk etti. Eli kanlı İsrail başbakanı protesto karşısında büyük şok yaşadı.


YOĞUN TEPKİ

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenledikleri saldırılar ve insani yardım girişine yönelik engellemeler nedeniyle insanlık felaketinin yaşanmasına neden İsrail'in Başbakanı Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda tepkiyle karşılaştı. Binanın girişindeki bazı protestocular da içeri giren ülke delegasyonlarını "Neden Netanyahu'yu dinlemeye gidiyorsunuz?" diye tepki gösterdi.


SALONDA ÖZGÜR FİLİSTİN SLOGANLARI

Gazze Şeridi'nde soykırıma varan saldırıları sürdürdüğü için uluslararası baskıyla karşı karşıya olan İsrail Başbakanı, konuşmasına protestolar nedeniyle bir süre başlayamazken hitabı sırasında salondan uğultuların yükseldiği duyuldu. Bazı heyet üyeleri salondan çıktığı sırada "Özgür Filistin" sloganları attı. Netanyahu konuşurken İran heyeti de İsrail'in İran'a saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin fotoğraflarını masaya bırakarak salonu terk etti.


NEW YORK'TA RAHAT YOK

New York’ta bulunan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Manhattan’daki Loews Regency Hotel’de konakladı. Akşam saatlerinde otel çevresinde hareketlilik yaşandı. New York polisi, Netanyahu’nun konakladığı otelin bulunduğu 61. Sokak ve çevresini tamamen araç ve yaya trafiğine kapattı. Bölgede çok sayıda polis barikatı kuruldu ve özel güvenlik birimleri görevlendirildi. Göstericiler, tencere ve tavaları birbirine vurarak gürültü çıkardı ve otelde konaklayan Netanyahu’yu rahatsız etmeye çalıştı. Protestocular, İsrail Başbakanı’na "New York’ta rahat yok" mesajı vermek istediklerini dile getirdi.


HOPARLÖRLÜ İŞKENCE

İsrail Başbakanlık Ofisi ise Netanyahu'nun konuşmasını Gazze'nin çeşitli noktalarına konulan hoparlörler üzerinden adeta bir işkence olarak yayınladı. Nazi Almanya'sının toplama kamplarında kullandığı yöntemin bir benzerini uygulayan Netanyahu yönetimi, tüm konuşmayı Gazze çevresinde yayınladı. KAN News'a göre söz konusu işkence planına “The Scream” (Çığlık) adı verildi. Başbakanlık Ofisi, sivil yetkililere, ordu ile iş birliği içinde hoparlörleri sadece sınırın İsrail tarafındaki kamyonlara yerleştirmeleri talimatını verdiğini ve Netanyahu'nun hoparlörlerin yerleştirilmesinin işgal askerlerini tehlikeye atmaması gerektiği konusunda açık talimat verdiğini açıkladı.


BM'DE FİLİSTİN RÜZGARI

Fransa, İngiltere ve diğer bazı Batılı güçler, bu hafta Filistin Devleti'ni tanıyan tarihi adımı attı. ABD Başkanı Donald Trump ise önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinden önce Beyaz Saray'da gazetecilere İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etmesine izin vermeyeceğini söyledi.


#Binyamin Netanyahu
#BM
#Filistin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TAŞERONA KADRO SON AÇIKLAMALAR 26 EYLÜL: Taşerona kadro ne zaman Meclis'e gelecek, açıklama geldi mi?