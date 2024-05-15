Dünya

Katliam ortağı Biden'dan beklenmedik hamle: Kongre onaylasa bile...

ABD Başkanı Joe Biden'ın, katil İsrail ordusunun Refah'a geniş çaplı bir saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını söylemesinin ardından katliam ortağından beklenmedik hamle daha geldi. Beyaz Saray, geçen hafta sonu Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi'ne sunduğu "İsrail Güvenlik Yardımı Destek Yasası" isimli tasarıya yönelik Biden'ın kararına dair yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada; yönetimin katil İsrail'e yaklaşımının kasıtlı olarak çarpıtıldığına işaret edilerek, "Biden'ın tasarıyı Kongre'den geçmesi halinde veto edeceği" kaydedildi.

11:21 - 15/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:40 - 15/05/2024 Çarşamba
AA
ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Netanyahu
ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Netanyahu
Katil İsrail ordusunun Gazze ve Refah'a saldırıları sürerken, silah sevkiyatını durduracağını söyleyen katliam ortağından beklenmedik hamle daha geldi.
Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın "İsrail'e hızlıca silah sevkiyatı yapılmasını" öngören tasarıyı Kongre'den geçmesi halinde veto edeceğini bildirdi.

Beyaz Saray, geçen hafta sonu Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi'ne sunduğu "İsrail Güvenlik Yardımı Destek Yasası" isimli tasarıya yönelik Biden'ın kararına dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, yönetimin İsrail'e yaklaşımının kasıtlı olarak çarpıtıldığına işaret edilerek
, "Biden'ın tasarıyı Kongre'den geçmesi halinde veto edeceği"
kaydedildi.
Tasarının, ABD Başkanı'nın etkili bir dış politika yürütmesini olumsuz etkileyebileceği vurgulanan açıklamada,
"Bu tasarı, Başkan'ın başkomutanlık ve dış ilişkileri yürütme yetkisi de dahil olmak üzere Anayasa'nın ikinci maddesi kapsamındaki yetkilerinin ihlali konusunda ciddi endişelere yol açabilir."
ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ABD'nin İsrail'e desteğinde son derece kararlı olduğu yinelendi.

İsrail Güvenlik Yardımı Desteği Yasa Tasarısı

ABD Başkanı Biden'ın 9 Mayıs'ta CNN'e verdiği röportajda İsrail'in Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı başlatması durumunda silah göndermeyi durduracaklarını söylemesinin ardından Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi Üyesi Ken Calvert, İsrail yönetimine silah sevkiyatının hızlıca sürdürülmesini öngören tasarıyı Temsilciler Meclisi'ne sunmuştu.

"İsrail Güvenlik Yardımı Destek Yasası" isimli tasarı, ABD'nin İsrail'e "hızlı bir şekilde silah sevkiyatı" yapmasını teklif ediyor. Tasarının bu akşam Temsilciler Meclisi'nde görüşülmesi bekleniyor.



#ABD Başkanı Joe Biden
#israil
#silah sevkiyatı
#tasarı
#veto
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Havalar ısınıyor... Sıcaklıklar 2-4 derece artacak! Yaz sıcakları ne zaman gelecek?