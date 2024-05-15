Katliam ortağı Biden'dan beklenmedik hamle: Kongre onaylasa bile...

Beyaz Saray, geçen hafta sonu Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi'ne sunduğu "İsrail Güvenlik Yardımı Destek Yasası" isimli tasarıya yönelik Biden'ın kararına dair yazılı açıklama yaptı.
İsrail Güvenlik Yardımı Desteği Yasa Tasarısı
ABD Başkanı Biden'ın 9 Mayıs'ta CNN'e verdiği röportajda İsrail'in Refah'a kapsamlı bir kara saldırısı başlatması durumunda silah göndermeyi durduracaklarını söylemesinin ardından Cumhuriyetçi Parti'nin Temsilciler Meclisi Üyesi Ken Calvert, İsrail yönetimine silah sevkiyatının hızlıca sürdürülmesini öngören tasarıyı Temsilciler Meclisi'ne sunmuştu.
"İsrail Güvenlik Yardımı Destek Yasası" isimli tasarı, ABD'nin İsrail'e "hızlı bir şekilde silah sevkiyatı" yapmasını teklif ediyor. Tasarının bu akşam Temsilciler Meclisi'nde görüşülmesi bekleniyor.