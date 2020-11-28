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Dünya Kaynak var mücadele yok
AVRUPA

Kaynak var mücadele yok

Kaynak var mücadele yok

Irkçılığın zirve yaptığı Almanya’da hükümet, aşırı sağ, ırkçılık ve Yahudi düşmanlığıyla mücadele için gelecek dört yılda 1 milyar avro kaynak ayırmaya karar verdi. Ancak, işlenen ırkçı cinayetlerin adi suç olarak değerlendirildiği, camilere yönelik saldırılara karşı tedbirlerin alınmadığı ülkede, kaynağın nasıl kullanılacağı Müslüman toplumda merak konusu oldu.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Almanya’da inanç mekanlarına yönelik saldırılar da artıyor.
Almanya’da inanç mekanlarına yönelik saldırılar da artıyor.

Irkçılığın zirve yaptığı Almanya’da hükümet, aşırı sağ, ırkçılık ve Yahudi düşmanlığıyla mücadele için 2021-2024 yıllarında 1 milyar avrodan fazla kaynak ayıracağını açıkladı. Ancak ayrılacak bu kaynağın ülkede yaşayan ve bütün Türkofobik ve İslamofobik saldırılara maruz kalan Türkler için ne kadarının kullanılacağı merak ediliyor.

EN ÇOK SALDIRI BURADA

YTB’nin geçen yılı kapsayan Yurt Dışındaki Türk Vatandaşlarını Hedef Alan Saldırılar konulu raporunda Türk vatandaşlarını hedef alan 253 saldırı gerçekleşti. Raporda, bu saldırıların yüzde 58,9’una denk gelen 149’unun Almanya’da yaşandığı dikkat çekildi.

NORMALLEŞTİR MEŞRULAŞTIR

  • Yükselen İslamofobi ve ırkçılığın etkisiyle Almanya’da Müslümanlar demokratik değerlere yönelik bir tehdit ve tehlikeli bir öteki olarak görülüyor. Tırmanan fanatizmle mücadele etmesi gereken devlet kurumları, tehlikenin önüne geçmek için hiçbir çaba sarf etmiyor. İslamofobi bugün Almanya’da hem devlet hem de toplum nezdinde ‘normalleşmiş’ durumda. Müslüman karşıtı politikalar Müslümanlara yönelik saldırıları bile normalleştirip meşrulaştırıyor. Ülkede Türklerin sivil toplum yapılanmaları da baskı ile karşılıyor. Almanya’da son olarak hükümeti oluşturan CDU, CSU, SPD, FDP ve Die Grüne partileri, Federal Meclis’te aldığı kararla yasalar çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren ülkücü dernekler ve ATİB’in faaliyetlerini takip edilebilecek.

HER TÜRLÜ SALDIRI

Almanya’da inanç mekanlarına yönelik saldırılar da artıyor. Her hafta ortalama bir cami saldırıya uğruyor. Duvar yazıları, nefret mesajları, protesto eylemleri, kundaklama, sanal yolla tehdit veya hayvan leşlerinin cami topluluklarının arazisine bırakılması saldırılardan sadece birkaçı. Son olarak dün Avrupa Türk İslam Birliğine bağlı Kornvestheim Merkez Camii’ne saldırı düzenlendi.

NEONAZİLERE SAHİP ÇIKIYOR

  • Ayrıca Türklerin posta kutularına gamalı haç ve nükleer bomba sembolleri içeren tehdit mektupları bırakılıyor. Güvenlik güçleri, bu Neonazileri yakalamak için çaba sarf etmiyor. Sayısı milyonları aşan Türk toplumu başta olmak üzere Müslümanlar, söz konusu gerçeklere dikkat çekerek ırkçılıkla mücadele için ayrılacak bir milyar avronun hem nasıl kullanılacağı hem de ırkçılığa karşı çare olup olamayacağını tartışıyor.
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