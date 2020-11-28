Kaynak var mücadele yok

Irkçılığın zirve yaptığı Almanya’da hükümet, aşırı sağ, ırkçılık ve Yahudi düşmanlığıyla mücadele için 2021-2024 yıllarında 1 milyar avrodan fazla kaynak ayıracağını açıkladı. Ancak ayrılacak bu kaynağın ülkede yaşayan ve bütün Türkofobik ve İslamofobik saldırılara maruz kalan Türkler için ne kadarının kullanılacağı merak ediliyor.

EN ÇOK SALDIRI BURADA

YTB’nin geçen yılı kapsayan Yurt Dışındaki Türk Vatandaşlarını Hedef Alan Saldırılar konulu raporunda Türk vatandaşlarını hedef alan 253 saldırı gerçekleşti. Raporda, bu saldırıların yüzde 58,9’una denk gelen 149’unun Almanya’da yaşandığı dikkat çekildi.

NORMALLEŞTİR MEŞRULAŞTIR

Yükselen İslamofobi ve ırkçılığın etkisiyle Almanya’da Müslümanlar demokratik değerlere yönelik bir tehdit ve tehlikeli bir öteki olarak görülüyor. Tırmanan fanatizmle mücadele etmesi gereken devlet kurumları, tehlikenin önüne geçmek için hiçbir çaba sarf etmiyor. İslamofobi bugün Almanya’da hem devlet hem de toplum nezdinde ‘normalleşmiş’ durumda. Müslüman karşıtı politikalar Müslümanlara yönelik saldırıları bile normalleştirip meşrulaştırıyor. Ülkede Türklerin sivil toplum yapılanmaları da baskı ile karşılıyor. Almanya’da son olarak hükümeti oluşturan CDU, CSU, SPD, FDP ve Die Grüne partileri, Federal Meclis’te aldığı kararla yasalar çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren ülkücü dernekler ve ATİB’in faaliyetlerini takip edilebilecek.

HER TÜRLÜ SALDIRI

Almanya’da inanç mekanlarına yönelik saldırılar da artıyor. Her hafta ortalama bir cami saldırıya uğruyor. Duvar yazıları, nefret mesajları, protesto eylemleri, kundaklama, sanal yolla tehdit veya hayvan leşlerinin cami topluluklarının arazisine bırakılması saldırılardan sadece birkaçı. Son olarak dün Avrupa Türk İslam Birliğine bağlı Kornvestheim Merkez Camii’ne saldırı düzenlendi.

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