Kazakistan’da 'nükleer santral' adımı: Referandum yapılacak

"Ülkemizde bir nükleer enerji santrali inşa edilmesi fizibilitesi konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Bir yandan, dünyanın en büyük uranyum üreticisi olan Kazakistan’ın kendi nükleer üretimine sahip olması gerekmektedir. Bazı uzmanlar küçük reaktörlü santrallerin inşa edilmesini destekliyor. Diğer yandan da birçok vatandaş ve bazı uzmanlar nükleer enerji santrallerinin güvenliği konusunda endişe duymaktadır. Semipalatinsk Nükleer Test Sahası’nın trajik mirası göz önüne alındığında bu anlaşılabilir bir durumdur"