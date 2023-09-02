Kazakistan’da 'nükleer santral' adımı: Referandum yapılacak

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev
Tokayev, bu konuda tartışmalara devam edilmesi gerektiğinin altını çizerek 2019 cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasında stratejik önem arz eden konulara ilişkin kararların referandum yoluyla alınacağı sözü verdiğini hatırlattı. Tokayev, nükleer enerji santralinin inşa edilip edilmemesi konusunun ülke geleceği için önemli olduğuna vurgu yaparak, "Bu nedenle bu konunun referanduma çıkarılmasını öneriyorum. Referandumun tarihi konusunda daha sonra karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.