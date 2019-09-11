Kerbela’da izdiham

Irak’ın Kerbela şehrinde Aşure Günü etkinliğinde çıkan izdihamda 31 kişi öldü, 100 kişi yaralandı. Ölü ve yaralı sayısının artabileceği belirtiliyor. İzdihamın, bir üst geçidin çökmesi sonucu meydana geldiği iddia edildi.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Saif Al-Bader, yaptığı açıklamada, Aşure Günü etkinliğinde izdiham nedeniyle 31 kişinin yaşamını yitirdiğini, 100 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Ölü sayısının artmasından korkuluyor. İslam tarihinin önemli ve acı olaylarından biri olan Kerbela olayı, hicri takvime göre her sene Muharrem ayının 10’una rastlayan Aşure Günü, tüm Müslümanlar tarafından anılıyor.

Türkiye, Irak’ın Kerbela kentinde, hayatını kaybedenler için ülkeye taziyelerini bildirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Kardeş Irak halkına kalbi taziyelerimizi sunuyor, bu elim olayda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.” ifadesi yer aldı.