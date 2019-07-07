Dünya Kerkük valiliği dayatmasına Türkmenlerden tepki
ORTADOĞU

Kerkük valiliği dayatmasına Türkmenlerden tepki

Irak Türkmen Cephesi,IKBY'nin hakim iki partinin anlaşmasıyla Kerkük'e yeni vali belirlenmesine karşı olduklarını bildirdi. Irak Türkmen Cephesi Milletvekili Haydar; "Türkmenler, Kerkük valiliği makamının kendilerine verilmesini istiyor. İradenin dayatılması politikası daha önce denendi ve başarılı olmadı. Kentte güvenlik zafiyeti, patlamalar ve çekişmelerin yanı sıra Kerkük'te toplumun çözülmesine neden oldu" dedi.

Haber Merkezi AA
Gelecek dönemde vilayetin yönetiminin Türkmenlere verilmesi dile getirildi.
Gelecek dönemde vilayetin yönetiminin Türkmenlere verilmesi dile getirildi.

Irak Türkmen Cephesi, Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) hakim iki partinin anlaşmasıyla Kerkük'e yeni vali belirlenmesine karşı olduklarını açıkladı.

Basın toplantısında konuşan Irak Türkmen Cephesi Milletvekili Ahmed Haydar, Kerkük'e yeni bir vali atanmasının toplumun çözülmesine neden olacağını, bunun iradenin dayatılması anlamına geldiğini söyledi.

Haydar askeri, güvenlik, politik ve idari yönden Kerkük meselesinin çözümü için en uygun seçimin tek masa etrafında oturarak, kentin tüm bileşenlerinin arasında bir ittifakla mümkün olabileceğini dile getirdi.

"İradenin dayatılması çabası fayda vermez." diyen Haydar, görüşmelerde kentin birkaç unsurunun marjinalleştirilmesine dikkati çekti.

  • Haydar, şunları söyledi:
  • "Türkmenler Kerkük valiliği makamının kendilerine verilmesini istiyor. İradenin dayatılması politikası daha önce denendi ve başarılı olmadı. Kentte güvenlik zafiyeti, patlamalar ve çekişmelerin yanı sıra Kerkük'te toplumun çözülmesine neden oldu. Kürtler, valilik makamında bir Kürdün olmasını istiyor. Bu görüşme ve diyaloglarda sunulacak siyasi bir istektir, Hristiyanların yanı sıra kentin Türkmen, Arap ve Kürtlerden oluşan üç unsuru arasında uzlaşıyla belirlenir."

Irak devleti kurulduğundan bu yana Türkmenlerin vilayetin yönetimine gelmediğine işaret eden Haydar, "Bu bizim hakkımız ve Kerkük'ün asli unsurunun meşru bir isteğidir" şeklinde konuştu.

Gelecek dönem Türkmenler yönetime talip

Haydar, uzlaşıdan çıkacak olanı kabul edeceklerini ancak gelecek dönemde vilayetin yönetiminin Türkmenlere verilmesini istediklerini vurguladı.

Dün, Kürdistan Yurtseverler Birliği, Kerkük'e yeni valinin belirlenmesi konusunda Kürdistan Demokrat Partisi ile anlaştığını duyurmuştu. Bu iki parti, Irak'ın kuzeyinde şair ve romancı kişiliğiyle tanınan Tayyib Cebbar'ın Kerkük Valisi olarak atanması konusunda aralarında anlaştıklarını açıklanmıştı.

Tamamına yakını tek sesli

Tamamına yakını tek sesli

​SETA, Türkiye'deki yabancı basının 'tarafsızlık röntgenini' çekti.
Kabile devleti değiliz

Kabile devleti değiliz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna'da önemli mesajlar.
Reyhanlıda yeni patlama

Reyhanlı'da yeni patlama

Depoda meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı.
İçme suyundan zehirlendiler

İçme suyundan zehirlendiler

Zehirlenen vatandaşlar hastaneye başvurdular.
15 kuruş indirim

15 kuruş indirim

Yapılan indirim pompa fiyatlarına yansıyacak.
Kalkınma<br>planı Meclis'te

Kalkınma
planı Meclis'te

2023 GSYH hedefi: 1 trilyon dolar.
Magandalar tutuklandı

Magandalar tutuklandı

​Hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırmışlardı.
Erdoğan Bosna Hersek'te

Erdoğan Bosna Hersek'te

Aliya'nın kabrini ve Saraybosna şehitliğini ziyaret etti.

Polis görevden alındı

Polis görevden alındı

Hamile kadının bulunduğu araca saldıranları kapıda karşılamıştı.
Tek başına iktidar

Tek başına iktidar

​Yunanistan'daki seçim sonuçları belli oldu.
Ölüm yolunda<br>"Barış Yürüyüşü"

Ölüm yolunda
"Barış Yürüyüşü"

Srebrenitsa soykırımının 24. yıl dönümü anma etkinlikleri başladı.
Yeni paket Meclis'te

Yeni paket Meclis'te

Varlık Barışı'nın 6 ay uzatılması için teklif verildi.
'Rüya' uçak Trabzon'a uçtu

'Rüya' uçak Trabzon'a uçtu

THY, şehit ​Eren Bülbül'ün anısına uçağa 'Maçka' ismini verdi.
S-400'ler yükleniyor

S-400'ler yükleniyor

Erdoğan'dan havalimanında kritik açıklamalar.
12. günde<br> ilk kez yapıldı

12. günde
ilk kez yapıldı

​İstanbul'da trafiği kitleyen çalışmada yeni gelişme.
Taraflar müzakere<br>masasına oturacak

Taraflar müzakere
masasına oturacak

​Venezuela hükümeti ile muhalefeti Norveç öncülüğünde bir araya gelecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.