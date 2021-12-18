Kerkük'te DEAŞ operasyonu: Üç terörist yakalandı

İşgalci İsrail güçlerinin zulmü devam ediyor: Engelli adamı ve gazeteciyi darp ettiler

Filistinliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde İsrail'in Filistinlileri evlerinden zorla çıkarılmasını protesto etmeye devam ediyor. Filistinlilere ses bombası ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden İsrail güçleri, engelli bir adam ile gazeteciyi ise darp etti. Öte yandan İsrail güçleri, biri 17 yaşında olmak üzere iki Filistinliyi gözaltına aldı.