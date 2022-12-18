Dünya Kerkükte DEAŞtan bombalı saldırı Dokuz Irak federal polisi öldü
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Kerkük'te DEAŞ'tan bombalı saldırı: Dokuz Irak federal polisi öldü

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından düzenlenen bombalı saldırıda Irak federal polis gücünden 9 kişi hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi AA
Kerkükte DEAŞtan bombalı saldırı: Dokuz Irak federal polisi öldü
Foto/arşiv

Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından düzenlenen bombalı saldırıda Irak federal polis gücünden 9 kişi hayatını kaybetti.

Kerkük Polisi Müdürlüğü Basın Sorumlusu Amir Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ın Kerkük'ün güneyinde Irak federal polis gücüne yönelik saldırı düzenlediğini söyledi.

Nuri, kentin güneyindeki Rıyad Nahiyesi yakınlarında, DEAŞ mensuplarının daha önce yola yerleştirdikleri bomba düzeneğini, federal polis gücüne ait aracın geçtiği sırada uzaktan kumandayla patlattıklarını aktardı.

Saldırıda aralarında bir subayın da bulunduğu 9 polisin öldüğünü belirten Nuri, saldırı sonrası bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldığını ifade etti.

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014’te Irak’ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017’de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DEAŞ’ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden yaklaşık 5 yıl geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları sürüyor.

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