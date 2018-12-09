Dünya Kerkükün kalbi yeniden atacak
ORTADOĞU

Kerkük’ün kalbi  yeniden atacak

Kerkük’te kundaklanarak harabeye çevrilen Osmanlı yadigarı Kerkük Çarşısı’nı yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalar başladı. Bağdat Büyükelçiliği ve TİKA’nın girişimleriyle başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor. Önceki gün uzmanlar eşliğindeki 30 kişilik ekip titiz bir temizliğe girişti. Restorasyonun 1,5 yıl içerisinde bitmesi planlanıyor.

Yılmaz Bilgen Yeni Şafak
Temizlik faaliyetinin tamamlanmasının ardından restorasyon süreci ile ilgili planlama yapılacak.
Temizlik faaliyetinin tamamlanmasının ardından restorasyon süreci ile ilgili planlama yapılacak.

Irak'ın Türkmen kenti Kerkük’te 26 Kasım'da kundaklanarak kullanılamaz hale getirilen tarihi Kerkük Çarşısı’nı kurtarmak için kollar sıvandı. Yangının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği talimatla Irak makamlarına nezdinde girişimde bulunan Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) 10 gün sonra restorasyon çalışmalarını başlattı. Önceki gün uzmanlar eşliğindeki 30 kişilik ekip titiz bir temizliğe girişti.

TÜRKİYE’YE MİNNETTARIZ

Çarşıdaki toplam 4 bin 800 metre kare alanın elden geçirileceğini ifade eden Büyükelçi Yıldız, temizlik faaliyetinin tamamlanmasının ardından restorasyon süreci ile ilgili planlama yapılacağını söyledi. Çarşıda öncelikle enkaz kaldırma çalışması yürütüleceğini ifade eden TİKA Bağdat Program Koordinatörü Cüneyt Esmer de enkazın kaldırılmasının ardından çalışmada restorasyon sürecine geçileceğini kaydetti. Çalışmaların başlaması Türkmenleri sevindirdi. Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak, “Verdiği sözü tutan, Irak’taki soydaşlarının milli kültürüne sahip çıkan Türkiye’ye teşekkürler” dedi. Salihi, konuyla yakından ilgilenen Büyükelçi Yıldız’a da teşekkür etti.

1,5 YIL İÇİNDE TAMAMLARIZ

ITC Sözcüsü Ali Mehdi de çalışmaların çok hızlı ve başlayıp ilerlediğini ifade ederek, “Gayemiz çarşıda faaliyet gösteren esnafların bir an önce dükkanlarına dönmeleri ve bu eserin yerinde kalması. El ele vererek Kerkük’teki bütün eserleri ihya ederiz. Bu çalışma hayırlı olsun. İnşallah 1,5 yıl içinde çalışmaları tamamlanacak” dedi.

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  • Kimse imar etmezdi
  • Çarşının on yıllardır kendileri için ekmek kapısı olduğunu aktaran esnaftan Ömer Hasan, ‘’Türkiye Cumhuriyeti ve tüm kuruluşlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye olmasaydı buraları imar edecek kimse olmazdı.’’ şeklinde konuştu. Kerkük kent merkezinde bulunan ve Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi Kerkük Çarşısı’nda 26 Kasım’da güvenlik kameraları kapatıldıktan sonra kundaklanmıştı. Aynı anda 10’a yakın noktada çıkan yangında çarşı kullanılamaz hale gelmiş, çoğunluğunu Türkmenlerin oluşturduğu esnaflar milyonlarca dolar zarara uğramıştı.
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