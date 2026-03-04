Kıbrıs açıklarında dikkat çeken hareketlilik: Yunan F-16’ları havalandı

Artırılmış hazırlık önlemleri kapsamında havalanan F-16'ların şüpheli cismi tespit etmek ve gerekli olması halinde müdahale etmek amacıyla görev yaptığı belirtildi. Savaş uçaklarının görevlerini tamamladıktan sonra üslerine geri döndüğü bildirildi.

Alarm durumunun sabah saat 10.00'dan kısa süre önce sona erdiği, ABD Büyükelçiliği personelinin de görevlerine döndüğü kaydedildi. Vatandaşların da bölgede Yunan savaş uçaklarının uçuşunu fark ettiği belirtildi.

Diğer yandan Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan yakınlarındaki hava sahasında şüpheli bir cismin tespit edildiğini belirterek, yetkili makamların olayı araştırmak ve gerekirse müdahale etmek için gerekli tüm önlemleri aldığını ifade etti.