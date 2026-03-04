Kıbrıs açıklarında dikkat çeken hareketlilik: Yunan F-16’ları havalandı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne doğru şüpheli bir cismin tespit edilmesinin ardından Lefkoşa’daki ABD Büyükelçiliği’nde de güvenlik önlemleri arttırılırken Baf’taki Andreas Papandreou Hava Üssü’nden iki Yunan F-16 savaş uçağı havalandı.
Orta Doğu'da yaşanan gerilimin ardından Güney Kıbrıs'ta, güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne doğru ilerlediği değerlendirilen şüpheli bir cisim nedeniyle sabah saatlerinde alarm verildi.
Yerel basında yer alan haberlere göre, olay üzerine Lefkoşa'daki ABD Büyükelçiliği'nde de güvenlik önlemleri artırıldı.
Savaş uçakları harekete geçti
Tedbir amacıyla Büyükelçilikteki personel bodrum katına indirilirken aynı saatlerde Baf'taki Andreas Papandreou Hava Üssü'nden iki Yunan F-16 savaş uçağı havalandı.
Artırılmış hazırlık önlemleri kapsamında havalanan F-16'ların şüpheli cismi tespit etmek ve gerekli olması halinde müdahale etmek amacıyla görev yaptığı belirtildi. Savaş uçaklarının görevlerini tamamladıktan sonra üslerine geri döndüğü bildirildi.
Alarm durumunun sabah saat 10.00'dan kısa süre önce sona erdiği, ABD Büyükelçiliği personelinin de görevlerine döndüğü kaydedildi. Vatandaşların da bölgede Yunan savaş uçaklarının uçuşunu fark ettiği belirtildi.
Lübnan yakınlarında tespit edildi
Diğer yandan Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan yakınlarındaki hava sahasında şüpheli bir cismin tespit edildiğini belirterek, yetkili makamların olayı araştırmak ve gerekirse müdahale etmek için gerekli tüm önlemleri aldığını ifade etti.