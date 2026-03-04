Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Siyonistlerin yardımına koştu: İsrail'e doktor ve tıbbi malzeme yardımı gönderecekler

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılar sonrasında ABD destekçisi ülkeler de savaşa dâhil olmaya başladı. İsrail için büyük öneme sahip olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi de İsrail için harekete geçti.

GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİNDEN İSRAİL'E DOKTOR DESTEĞİ

Güney Kıbrıs Rum Yönetim İsrail’e yönelik yapılan saldırılarda hastaneleri güçlendirmek için adım attı.

Şeba Tıp Merkezi ve Rambam Tıp Merkezi gibi İsrail hastanelerinde sağlık ekipmanlarının güçlendirmek amacıyla Güney Kıbrıs’tan Hayfa’ya doğru sağlık personelinden oluşan bir grup doktorun yola çıktığı duyuruldu.









TAŞIMA ŞİRKETİ GEMİLERİNİ İSRAİL İÇİN HAREKETE GEÇİRDİ

İsrail basınına yer alan haberde İsrail merkezli taşıma şirketi Zim Shipping’e ait gemilerinden birinde sağlık ekipmanlarının İsrail’e doğru gönderildiği aktarıldı.

Zim Shipping, Yükselen Aslan Operasyonu sırasında tıbbi ekiplerin İsrail'e taşınmasına da yardımcı olan şirketin CEO'su Eli Glickman, "Başlıca endişelerimiz İsrail Devleti ve çalışanlarımızdır." dedi.

ŞİRKET ÖNCELİĞİNİ İSRAİL'E VERECEĞİNİ DUYURDU

Haber7'nin haberine göre şirket tarafından yapılan açıklamada, "Güvenlik durumu göz önüne alındığında, gemilerimizi ve altyapımızı İsrail'in ulusal ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanıma sunuyoruz. Şirketimizin gemileri, Savunma Bakanlığı ve İsrail hükümetinin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda, dünyanın herhangi bir yerinden İsrail'e kargo taşımacılığında önceliklendirilecektir. Bu gibi zamanlarda en büyük önceliğimiz İsrail Devleti ve İsrail'deki ve dünyanın dört bir yanındaki çalışanlarımızdır" ifadelerini kullandı.

Glickman'ın, İsrail'e yönelik başlatılan saldırıların ardından şirketine ait gemilerini ve kaynaklarını devletin emrine vermek için talimat verdiği duyurdu. Ardından Milletvekili Miri Regev liderliğindeki Ulaştırma Bakanlığı ile koordinasyon içinde Zim, konteyner gemilerini mekik gemisi olarak kullanarak, İsrail'e sağlık personeli ve ek kaynaklar taşıyacak.







