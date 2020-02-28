Kıbrıs’ta, Kovid-19 nedeniyle kuzey ve güney sınırları kapatıldı!

Koronavirüs, her geçen gün daha fazla ülkeye yayılıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, sınır kapılarının kapatılması ile ilgili Rum Lideri Nikos Anastasiadis’in, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı aradığını söyledi.

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Geçişler askıya alındı

Kararı Rum Bakanlar Kurulu’nun aldığını ifade eden Burcu, "Nikos Anastasiadis telefon görüşmesinde, Rum Bakanlar Kurulu kararına göre, bir hafta sonra yeniden değerlendirmek üzere Lokmacı, Derinya, Aplıç ve Bostancı kapılarındaki geçişleri askıya aldıklarını söyledi" dedi.

Burcu, "Bu kararın koronavirüsün yayılma tehlikesinin önüne geçme gerekçesiyle alındığını belirten Anastasiadis, diğer noktaların geçişlere açık kalmaya devam edeceğini, bu kapılardaki tedbirlerin artırılacağını söyledi" dedi.

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