Dünya Kıbrısta, Kovid-19 nedeniyle kuzey ve güney sınırları kapatıldı
AVRUPA

Kıbrıs’ta, Kovid-19 nedeniyle kuzey ve güney sınırları kapatıldı!

Kıbrıs’ta, Kovid-19 nedeniyle kuzey ve güney sınırları kapatıldı

Kıbrıs'ta Kovid-19 (koronavirüs) nedeniyle, kuzey ve güney arasında geçişleri sağlayan 4 sınır kapısının geçici olarak kapatılması kararı alındı. Rum kesiminde de 4 kadın koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüs, her geçen gün daha fazla ülkeye yayılıyor.
Koronavirüs, her geçen gün daha fazla ülkeye yayılıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, sınır kapılarının kapatılması ile ilgili Rum Lideri Nikos Anastasiadis’in, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı aradığını söyledi.

İran'da bilanço ağırlaşıyor: Koronavirüs nedeniyle 8 kişi daha can verdi
DÜNYA
İran'da bilanço ağırlaşıyor: Koronavirüs nedeniyle 8 kişi daha can verdi

Geçişler askıya alındı

Kararı Rum Bakanlar Kurulu’nun aldığını ifade eden Burcu, "Nikos Anastasiadis telefon görüşmesinde, Rum Bakanlar Kurulu kararına göre, bir hafta sonra yeniden değerlendirmek üzere Lokmacı, Derinya, Aplıç ve Bostancı kapılarındaki geçişleri askıya aldıklarını söyledi" dedi.

Burcu, "Bu kararın koronavirüsün yayılma tehlikesinin önüne geçme gerekçesiyle alındığını belirten Anastasiadis, diğer noktaların geçişlere açık kalmaya devam edeceğini, bu kapılardaki tedbirlerin artırılacağını söyledi" dedi.

İran'da 4 milletvekili daha koronavirüse yakalandı
DÜNYA
İran'da 4 milletvekili daha koronavirüse yakalandı

Koronavirüs Azerbaycan'a da sıçradı
DÜNYA
Koronavirüs Azerbaycan'a da sıçradı

Dört partiden tek ses

Dört partiden tek ses

​İdlib saldırısını şiddet ve nefretle kınadılar.
TSK füze yağdırdı

TSK füze yağdırdı

​Rejim unsurları 500 kiloluk füzelerle vuruldu.
Şehit düşmeden bir gün önce yazdı

Şehit düşmeden
bir gün önce yazdı

Mesajı herkese ders olacak nitelikteydi.
Merkel'den taahhüt

Merkel'den taahhüt

Erdoğan ile görüşen Merkel, çağrıda bulundu.
İdlib'de yeni <br>adımlar atılacak

İdlib'de yeni
adımlar atılacak

İki liderin görüşmesi ardından Beyaz Saray'dan açıklama.
Rusya'ya 3 mesaj

Rusya'ya 3 mesaj

Rus heyet Türkiye'den ayrılacak.
Ses bombaları atılıyor

Ses bombaları atılıyor

​Yunanistan sınırı otobüsle kapattı, giriş çıkışları durdurdu.
BM acil toplanacak

BM acil toplanacak

İdlib için 7 ülke çağrıda bulundu.
Suriye helikopterinin vurulma anı

Suriye helikopterinin vurulma anı

​Kahraman Mehmetçiği arkadaşları tebriğe koştu...
Savaşın seyri değişebilir

Savaşın seyri değişebilir

​Dünya medyası bundan sonra olacakları tartışıyor.
'Baba arkamdan ağlama' demişti

'Baba arkamdan ağlama' demişti

Ocağına ateş düşen şehit babası yürekleri dağladı
Savcılar <br>harekete geçti

Savcılar
harekete geçti

​Sosyal medyayı terörize edenlere soruşturma
Gaziydi şehit oldu!

Gaziydi şehit oldu!

​K. Irak'ta yaralanmıştı iyileşti, 2 gündür İdlib'teydi...
Yüz yüze görüşecekler!

Yüz yüze görüşecekler!

İki liderin temaslarıyla ilgili yeni gelişme...
'Türkiye'yi havadan koruyacağız'

'Türkiye'yi havadan koruyacağız'

NATO toplantısı sonrasında çok önemli açıklamalar.
Büyük hareketlilik!

Büyük hareketlilik!

​Yüzlerce komando Hatay'da, yaşlı teyzeler dualarla karşıladı.
Destek<br>mesajları yağıyor

Destek
mesajları yağıyor

Alçak saldırı sonrası iş dünyası tek yumruk oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.