Dünya Kiev diken üstünde Halk tren garına akın etti
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Kiev diken üstünde: Halk tren garına akın etti

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ardından Kiev halk, şehri terk etmek için tren garına akın etti. Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı askeri harekatın 2’nci gününde başkent Kiev’de sirenler çalmaya devam ediyor.

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Haber Merkezi İHA
Kiev diken üstünde: Halk tren garına akın etti
Halk tren garına akın etti.

Rus ordusu tarafından şehrin farklı yerlerinden kuşatma altına alınan başkentten ayrılmak isteyen halk, tren istasyonlara akın etti. İstasyon içinde halkın panik halinde şehirden uzaklaşmak için trene bindiği görüldü.

ŞEHİRDEN KAÇIŞ

Otobüs ve trenlere bilet bulamayan vatandaşların taksilere binerek şehirden uzaklaşmaya çalıştıkları gözlenirken durumu fırsat bilen taksi şoförlerinin de Kiev’den Livov’a otobüs veya trenle 20 dolara gidilen yol için kişi başı 400 dolar istedikleri öğrenildi.

ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Kiev’in Obolon, Troyeşina gibi semtlerinde de Ukrayna ve Rus ordusu arasındaki çatışmalar devam ediyor.

Kiev'den ayrılmak isteyen Ukraynalılar tren garında yoğunluk oluşturdu
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Kiev'den ayrılmak isteyen Ukraynalılar tren garında yoğunluk oluşturdu
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın ardından Kiev halk, şehri terk etmek için tren garına akın etti.

İstasyon içinde halkın panik halinde şehirden uzaklaşmak için trene bindiği görüldü.

Otobüs ve trenlere bilet bulamayan vatandaşların taksilere binerek şehirden uzaklaşmaya çalıştıkları gözlenirken durumu fırsat bilen taksi şoförlerinin de Kiev'den Livov'a otobüs veya trenle 20 dolara gidilen yol için kişi başı 400 dolar istedikleri öğrenildi.





Kiev'de halka Rus birliklerine karşı şehir savaşı için cephane dağıtılıyor
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Kiev'de halka Rus birliklerine karşı şehir savaşı için cephane dağıtılıyor
Rusya'nın işgal birlikleri Ukrayna boyunca ilerlerken başkent Kiev'de halk çatışmaya hazırlanıyor. Silahlandırılan halk birliklerine kamyonlarla cephane ve mühimmat dağıtıldı.

Rus tankının ezdiği araçtaki Ukraynalı kadın sağ olarak kurtarıldı
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Rus tankının ezdiği araçtaki Ukraynalı kadın sağ olarak kurtarıldı
Rusya'ya ait bir tankın ezdiği sivil aracın içindeki Ukraynalı kadın çevredekilerin yardımıyla sağ olarak çıkarıldı.

Kiev’e ilerleyen Rus tankları SSCB bayrağı taşıyor
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Kiev’e ilerleyen Rus tankları SSCB bayrağı taşıyor
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Kievden kaçış

Kiev'den kaçış

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