Kiev diken üstünde: Halk tren garına akın etti

Rus ordusu tarafından şehrin farklı yerlerinden kuşatma altına alınan başkentten ayrılmak isteyen halk, tren istasyonlara akın etti. İstasyon içinde halkın panik halinde şehirden uzaklaşmak için trene bindiği görüldü.

ŞEHİRDEN KAÇIŞ

Otobüs ve trenlere bilet bulamayan vatandaşların taksilere binerek şehirden uzaklaşmaya çalıştıkları gözlenirken durumu fırsat bilen taksi şoförlerinin de Kiev’den Livov’a otobüs veya trenle 20 dolara gidilen yol için kişi başı 400 dolar istedikleri öğrenildi.

ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Kiev’in Obolon, Troyeşina gibi semtlerinde de Ukrayna ve Rus ordusu arasındaki çatışmalar devam ediyor.

OYNAT 00:32 Kiev'den ayrılmak isteyen Ukraynalılar tren garında yoğunluk oluşturdu Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın ardından Kiev halk, şehri terk etmek için tren garına akın etti.



İstasyon içinde halkın panik halinde şehirden uzaklaşmak için trene bindiği görüldü.



Otobüs ve trenlere bilet bulamayan vatandaşların taksilere binerek şehirden uzaklaşmaya çalıştıkları gözlenirken durumu fırsat bilen taksi şoförlerinin de Kiev'den Livov'a otobüs veya trenle 20 dolara gidilen yol için kişi başı 400 dolar istedikleri öğrenildi.









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