‘Kiev hayalet' pilotu kim? Gerçek mi hayal ürünü mü?

Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı saldırı ülkede ve sosyal medyada bir kahraman ortaya çıkardı.

Çatışmaların ilk gününde Ukrayna ordusuna bağlı bir uçağın 6 Rus uçağını düşürmesiyle başlayan kahramanlık hikayesi, özellikle sosyal medyada, 'Ghost of Kyiv' (Kiev’in Hayaleti) ifadelerinin kullanılmasına neden oldu.

Adının Vladmir Abdonov olduğu söylenen tanımamış bir pilot, ülkesini savunmak için savaşan, çatışmanın ortasında olanlara umut olan bir kahraman olarak adlandırıldı.

UKRAYNALILARA GÜÇ VERİYOR

Ukraynalılar ise, "Kiev'in Hayaleti" pilotunun MiG 29 Fulcrum uçağında olduğunu, vatandaşlara güç verdiğini ve çatışmadan galip çıkacaklarına inanmalarına yardımcı olduğunu vurguladı.

Pilotun ülkesini savunduğu ve görevini tamamladıktan sonra ortadan kaybolduğu için "Kiev'in Hayaleti" olarak tanımlandığı aktarıldı.

FOTOĞRAF 10 Rus ordusu, 24 Şubat'ta Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'ya yönelik savaş başlattı. Rus güçleri, kuzey, güney ve doğudan olmak üzere 3 taraftan Ukrayna'ya girdi. Putin, bugün Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile yaptığı toplantıda, Rus ordusunun nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri kapsayan caydırıcı güçlerinin özel savaş durumuna geçirilmesi emrini verdi. Bu emir, Rusya'nın nükleer silahları ve hipersonik füzelerini yeniden gündeme getirdi.<br><br> SSCB'NİN NÜKLEER SİLAH SAYISI 40 BİNİ AŞMIŞTI<br>Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB), 1949'da ilk kez nükleer silah denemesi yaptı ve ABD'nin ardından dünyada nükleer silaha sahip ikinci ülke oldu. Bu iki ülke arasındaki yarış nedeniyle 1980'li yıllarda SSCB'nin nükleer silah sayısı 40 bini aştı. SSCB'nin dağılması ve Washington ile Moskova arasında imzalanan Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşmaları sayesinde bu sayı hızla gerilese de Rusya hala dünyada en fazla nükleer silaha sahip ülke konumunda.<br><br> 1800 KONUŞLANDIRILMIŞ NÜKLEER SAVAŞ BAŞLIĞI VAR<br>Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) geçen yıl yayımladığı verilere göre, Rusya, 6 bin 255 nükleer başlıkla dünyada ilk sırada yer alıyor. Rusya yönetiminin sahip olduğu nükleer silahların sayısında 2020'ye oranla geçen yıl 120 adet azalma oldu. Rusya'nın 1800 konuşlandırılmış nükleer savaş başlığı bulunuyor.<br><br> Öte yandan Rusya'yı 5 bin 550 nükleer silah ile ABD takip ediyor ve bu iki ülke hala dünyadaki nükleer silahların yüzde 90'nından fazlasına sahip. ABD'nin yanı sıra Batı Bloku'nda yer alan Fransa 290, İngiltere ise 225 nükleer başlığa sahip.<br><br> RUSYA'NIN SÜPERSONİK FÜZELERİ<br>Rusya süpersonik füze sisteminde oldukça etkin. Ruslar, SSCB döneminden itibaren kısa ve orta menzilli süpersonik füzelerin yanı sıra kıtalararası uçuş yapabilen süpersonik füzeler geliştiriyor.<br><br> Rusya, P-800, Oniks gibi pek çok türde ve sayıda süpersonik füze üretirken, nükleer enerjiyle çalışabilen ve nükleer başlık taşıyan kıtalararası seyir füzesi 9M730 Burevestnik, Rusların en stratejik silahlarından biri olarak kabul ediliyor.<br><br> Rusya'nın denizden ve karadan fırlatılabilen ve yaklaşık 1000 kilometre menzile erişebilen Tsirkon füzesi, Mach 4,5 ile Mach 6 arasında yüksek süpersonik ila hipersonik hızlara ulaşmayı hedefliyor.<br><br> Öte yandan, Rusya'nın Hindistan ile ortak geliştirdiği BrahMos I adlı süpersonik füze, alanının en iyilerinden biri olarak görülüyor. Ses hızının üç katına (Mach 3) çıkabilen ve 290 kilometre menzili bulunan BrahMos I, Rusya'nın Oniks füzesinin bir uyarlaması. 300 kilograma kadar konvansiyonel savaş başlığı taşıyabilen BrahMos I, havadan, denizaltından ve gemiden fırlatılabiliyor.<br><br> Rusya'nın elindeki bir başka dikkat çekici hipersonik füze ise Kinjal. Moskova yönetimi Kinjal hipersonik füzesinin tanıtımını 2018'de yapmıştı. Ru güçleri, 19 Şubat'ta düzenlenen nükleer üçleme tatbikatında hipersonik füzeler Kinjal ve Tsirkon'u da kullandığını duyurmuştu.<br><br> Dünyada en fazla nükleer silaha sahip ülke belli oldu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus ordusunun caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesi emri vermesi, gözleri bu ülkenin nükleer silahları ve hipersonik füzelerine çevirdi. Rusya'nın, Ukrayna savaşı nedeniyle Putin'in emrini verdiği nükleer silah envanterinde 6 bin 255 başlık bulunduğu tahmin ediliyor.

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ALTI RUS UÇAĞI DÜŞÜRDÜ İDDİASI

Ukraynalı yetkililer kahramanın varlığını doğrulamazken, sosyal medyadaki iddialara göre ‘hayalet’, 24 Şubat 2022'de, iki SU-35, bir SU-27, bir MIG-29, iki SU-25 olmak üzere altı Rus uçağı düşürdü.

Ukrayna’nın resmi Twitter hesabı ise kahraman pilot hakkında yazı yayımladı. Yazıda, ”İnsanlar ona Kiev'in Hayaleti” diyor. Ve haklı olarak - bu Ukrayna hava kuvvetleri (UAF) ası (beşten fazla uçak düşüren pilot), başkentimiz ve ülkemiz üzerindeki gökyüzüne hükmediyor ve işgalci Rus uçakları için şimdiden bir kabus haline geldi” ifadeleri yer aldı.

AB TEMSİLCİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Ukrayna'nın AB Temsilcisi Mykola Tochytskyi, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada “Ukrayna’nın MIG 29 savaş uçağı pilotu, hava savaşlarında tek bir günde Ruslara karşı altı zafer kazandı” ifadelerine yer verdi.

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UKRAYNA'DA 98 SAVAŞ JETİ BULUNUYOR

Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin envanterinde dört farklı savaş jeti bulunuyor. Bu jetlerin hepsi Rus yapımı. MiG-29 37 adetle Ukrayna ordusunun en fazla sahip olduğu savaş jeti. MiG-29'u 32 adetle Su-27 takip ediyor üçüncü sırada 17 adet Su-25 ve 12 adet Su-24 bulunuyor.

MiG-29 (Fulcrum) 1981 yılından beri kullanılıyor. Saatte 2 bin 400 kilometre hıza çıkabilen MiG-29'un boş ağırlşığı 11 ton dolu ağırlığı ise 14.9 ton. Hayalet pilotun sürdüğü iddia edilen özellik 2.25 Mach hızına çıkabiliyor ve bin 430 kilometre menzile sahip.

Fulcrumlar ihtiyaca göre donatılabiliyor. Savaş jetinde makineli topun yanı sıra roket füze veya bomba kullanılabiliyor.

17 metre uzunluğunda ve 11 metre genişliğinde olan uçak 3 bin 500 kilogram yakıt alabiliyor.

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