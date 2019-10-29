Dünya Kilit ismi Türkiye verdi
ORTADOĞU

Kilit ismi Türkiye verdi

DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi’nin yerinin tespit edilmesinde kilit rolü Irak’ta tutuklu İsmail El Ethavi’nin oynadığı belirtiliyor. Bağdadi’nin yardımcılarından biri olan Ethavi’yi Irak’a Türkiye verdi.

Talha Menteş Yeni Şafak
İsmail El Ethavi
İsmail El Ethavi

DEAŞ elebaşı Ebu Bekir El Bağdadi’nin yerinin tespit edilmesinde en kilit rolü Türkiye oynadı. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Sakarya’da eşiyle birlikte yakalayıp Irak’a teslim ettiği DEAŞ’lı İsmail El Ethavi’nin verdiği bilgiler, ABD’yi Bağdadi’ye götürdü.

İLMEĞİ MİT GEÇİRDİ

Milli İstihbarat Teşkilatı 8 Şubat 2018’de kritik bir operasyon düzenledi. DEAŞ elebaşı El Bağdadi’nin yardımcılarından ‘Ebu Bekir Zeyd el Iraki’ kod adlı İsmail el Ethavi Sakarya’da yakalandı. Irak’tan önce Rakka’ya oradan da YPG’nin kontrolündeki bölgeden Türkiye’ye giriş yapan Ethavi, MİT tarafından sorgulandıktan sonra 14 Şubat’ta Irak’a iade edildi.

KOMUTANLARI YAKALATTI

Bağdat’ta da Irak istihbaratı ve CIA tarafından sorgulanan Ethavi’nin verdiği bilgilerle Irak ve Suriye’de çok kritik operasyonlar gerçekleştirildi. Ethavi’nin aracılığıyla kandırılan 4 DEAŞ’lı komutan Suriye’den Irak’a geçer geçmez paketlendi. Yakalananlar arasında DEAŞ’ın Fırat’ın Doğusu Valisi olan Suriyeli Saddam Cemal de var. O operasyonda yakalananlar o güne kadar sağ olarak yakalanan en üst düzey DEAŞ’lılar oldu. DEAŞ’ın kullandığı banka hesaplarını ve gizli iletişim kodları da yine Ethavi’den alınan bilgilerle çözüldü. Örgütün aşiretlerle bağlarını sağlayan isim olduğu için bu konuda da istihbarat birimlerine yol haritası verdi

DEAŞ’IN ŞİFRELERİNİ VERDİ

Ethavi’nin verdiği bilgiler bununla da sınırlı kalmadı. El Ethavi’den alınan bilgilerle Suriye’de de örgüta ağır darbeler vuruldu. Özellikli Deyrizor’da görevlerdeki 39 DEAŞ elebaşı Ethavi’nin verdiği bilgilerle etkisiz hale getirildi. Terör örgütü içerisinde ‘Dr. İsmail’ olarak da anılan Ethavi, kendi elleriyle hazırladığı okul müfredat ve eğitim sistemi ile dini işleri konusunda da örgütün şifrelerini ele verecek kritik bilgiler paylaştı. Suriye’de öldürülen Bağdadi’ye de Irak mahkemeleri tarafından yargılanarak 19 Eylül 2018’te idam cezası verilen Ethavi’nin verdiği bilgiler götürdü. Reuters’e konuşan Iraklı bir güvenlik yetkilisi, “Ethavi’nin Iraklı güvenlik timlerine verdiği bilgiler, Bağdadi’nin nasıl hareket ettiği ve nerede saklandığı konusundaki bulmacanın eksik parçalarını tamamladı. Ethavi bize aralarında Bağdadi’nin de bulunduğu 5 kişiye ilişkin ayrıntılı bilgileri verdi. Bu kişiler Bağdadi’yle Suriye içerisinde ve farklı yerlerde buluşan kişilerdi” dedi.

5 ay boyunca izlendi

  • Bağdadi'nin vurulduğu yer
  • Üst düzey bir Iraklı yetkili, “Yakalanan bu kişiler bize Suriye’de Bağdadi’yle nerede buluştuklarına dair bilgileri verdiler. Bunun üzerine CIA’yle birlikte bölgeye daha fazla kaynak göndermeye karar verdik. 2019 yılının ortalarında Bağdadi’nin ailesi ve 3 yardımcısıyla, İdlib’in köylerinde oradan oraya hareket ettiğini tespit ettik, Iraklı güvenlik yetkilisi, “Ayrıntıları CIA’e bildirdik onlar da geçen 5 ay boyunca uydular ve insansız hava araçlarıyla bu noktayı izlediler” dedi.

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