Kırgızistan meclisi, 12,6 milyar dolarlık 2026 bütçesini kabul etti

17:2426/12/2025, الجمعة
Kırgızistan meclisi (Cokorku Keneş), hükümet tarafından hazırlanan ve ülke ekonomisindeki büyüme ivmesini sürdürmeyi hedefleyen 12,6 milyar dolarlık 2026 yılı bütçe kanun teklifini kabul etti. Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev ve kabine üyelerinin katılımıyla genel kurulda görüşülen bütçe teklifi onaylandı.

Bakanlar Kurulu Başkanı Adılbek Kasımaliyev ve kabine üyelerinin katılımıyla genel kurulda görüşülen bütçe teklifi onaylandı.

