Kırgızistan, ulusal üretimle pasaport, kimlik kartı, ruhsat ve sürücü belgesi dönemini başlattı

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı İşleri Daire Başkanı Kanıbek Tumanbayev, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlediği toplantıda, bu yeni dönemde tamamen ulusal imkanlarla üretilen bu resmi belgeleri kamuoyuna tanıttı.





Tumanbayev, yeni belgelere geçişin, Kırgız Cumhuriyeti devlet bayrağında yapılan tasarım değişikliği ile tüm belge üretim sürecinin ulusal matbaaya taşınması doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirtti.





Belgelerin devletin tesislerinde üretildiğini hatırlatan Tumanbayev, Kırgızistan pasaportlarının uluslararası standartlara uygun, yüksek güvenlikli tasarım ve özelliklere sahip olduğunu vurguladı.





Tumanbayev, yeni dönemde ulusal üretimle hazırlanan pasaport, kimlik kartı, ruhsat ve sürücü belgelerinin talep eden vatandaşlara bugünden itibaren verilmeye başlandığını açıkladı.





Ayrıca pasaportlarda koruyucu birer unsur olarak her vize sayfasında Kırgızistan'ın bölgelerinden önemli tarihi ve turistik yapılar yer alıyor.

Pasaportlar, 30'dan fazla güvenlik özelliği barındırıyor.





Ehliyet eğitiminde yeni düzenleme

Tumanbayev, ülkede 1 Ocak 2026 itibarıyla özel sürücü kurslarının kapatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Bazı özel kurslarda trafik adabı eğitiminin verilmediğini ve hatta ehliyetlerin usulsüz biçimde alınabildiğini belirten Tumanbayev, bu durumun önüne geçmek için tüm sürücü eğitimlerinin artık devlet denetimi altında gerçekleştirileceğini söyledi.





Ehliyet alma koşullarına ilişkin yeni düzenlemelere değinen Tumanbayev, "Gelecek yıl lise son sınıf öğrencileri trafik adabı dersini görecek. Böylece otomobil ehliyeti eğitimi 1 yıl 4 ay sürecek." ifadelerini kullandı ve bu adımla temel amaçlarının trafik kazalarının önüne geçmek olduğunu vurguladı.





Tumanbayev, komşu ülkelerde kabul edilmeyen süresiz verilen eski ehliyetlerin 1 Ocak 2026 yılı itibarıyla değiştirilmesinin zorunlu olduğunu aktardı. Tumanbayev, kimlik kartı, ruhsat ve sürücü belgelerine mobil uygulama üzerinden dijital erişim sağlanabildiğini de kaydetti.







