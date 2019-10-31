Dünya Kırgızistanda uranyum madenciliği yasaklanıyor
ASYA

Kırgızistan'da uranyum madenciliği yasaklanıyor

Meclis Genel Kurulu'nda, ülkede uranyum ve toryum yataklarının keşfi, incelenmesi ve çıkarılması ile ilgili faaliyetleri yasaklayan yasa tasarısı kabul edildi.

Haber Merkezi AA
Çevreciler de uranyum üretimi için verilen lisansların iptal edilmesini ve uranyum üretimini yasaklayan bir kanun istediklerini talep etmişti.
Çevreciler de uranyum üretimi için verilen lisansların iptal edilmesini ve uranyum üretimini yasaklayan bir kanun istediklerini talep etmişti.

Kırgızistan meclisi, uranyum ve toryum yataklarının araştırılması ve çıkarılmasını yasaklama kararı aldı.

  • Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un yasayı onaylaması halinde, ülkede uranyum yataklarının keşfi, incelenmesi ve çıkarılması için daha önce verilen lisanslar da iptal edilecek.

Yasayla, hükümete, ülke mevzuatına uygun olarak, uranyum ve toryum yataklarında çalışan veya yakınında yaşayan insanların yaşamlarına veya sağlıklarına yönelik tehditleri önleme, radyasyon ve çevre güvenliğini sağlamak için tedbirler alması talimatı verildi.

Ne olmuştu?

Kırgızistan hükümetinin 2010'da verdiği işletme ruhsatı ile 2016'da ruhsatını uranyum üretimine çeviren 'YurAsya Kırgızistan' adlı Kanada-Kırgızistan ortaklığındaki şirketin çalışmaları, Nisan ayında ülkenin kuzeyindeki Kırgız halkının tepkisini çekmişti.

  • Bunun üzerine harekete geçen hükümet, cevher alanında 3 buçuk ton uranyuma ulaştıklarını bildiren şirketin lisansını askıya almıştı.
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