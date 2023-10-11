Kısıtlı imkanlarla yardımlar sürüyor

Afganistan’da geçtiğimiz hafta yaşanan yıkıcı depremde ölü sayısı 2.500’ü aşarken, birçok sivil toplum kuruluşu, bölgedeki ihtiyaçları tespit edip karşılamaya çalışıyor. 13 köyün depremden etkilendiği Herat bölgesinde, STK’lar ilk etapta ilaç ve gıda ihtiyacının acil olduğunu ifade etti. Türk Kızılayı Afganistan Delegasyon Başkanı Farid Ziya, “Köylerde yeterli sağlık hizmetlerinin olmaması nedeniyle yaralı kurtarılan birçok kişinin hastane yolunda hayatlarını kaybettiği öğrenildi. Hemşireler, hastaları kliniklerde değil açık havada tedavi etmeye çalışıyor” dedi.





İHH İnsani Yardım Vakfı Afganistan personelleri, bölgede yaşanan depremin ardından Afganistan hükümet yetkilileri ile irtibata geçerek ihtiyaç tespiti yaptı. Depremin merkez üssü olan Herat bölgesine insani yardım için giden İHH Afganistan Temsilcilik Personeli Mücahid Semiz, “Depremin merkez üssü Herat bölgesinde evler kerpiçten olduğu için inanılmaz derecede yıkım var. Birçok insan çadırlarda kaldığı için kendilerine battaniye temin etmeyi planlıyoruz. Depremlerin ardından sıcak yemek büyük ihtiyaçlardan biri oluyor. İhtiyaç tespitlerimizin ardından ilk etapta 300 adet sıcak yemek, 200 adet battaniye, 200 adet hijyen seti, 40 adet çadır, 1000 adet kumanya ve gıda dışı malzemelerin dağıtımını gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.





Depremin ardından saha ziyareti ve toplantılar sonrasında bölgedeki ihtiyaçları tespit ettiklerini belirten Ziya, “Akşam hava şartlarının soğuk olması nedeniyle çadır, battaniye yardımı, gıda, temiz su sağlanması, mutfak seti, kıyafet yardımı, ilerleyen dönemlerde kalıcı barınak gibi yardımlarımız olacak. Kurumumuzca yerelden temin edilen 2 bin aileye gıda kolisi yardımının sevkiyatına başlandı. Gönderdiğimiz yardımlar arasında bin 929 adet battaniye, bin 585 adet branda, 143 adet çadır, 2 bin 689 adet mutfak kiti ve bin 757 adet su bidonu yer alıyor. Ayrıca, batı bölgesinde bulunan şube başkanlıklarının depolarında bulunan çadır ve giyim yardımlarının sevkiyatı bölge çalışanları tarafından dağıtılmaya devam ediyor. Yıkım büyük olduğu için yardımlara da çok fazla ihtiyaç var” dedi.





Açık havada tedavi

Kızılay yetkilisi Ziya, “Depremzedeler ile görüştüğümüzde yaşadıkları köyde evlerin tamamen yıkıldığı, bazı ailelerin tamamının enkaz altında kalarak hayatlarını kaybettiği, köylerde yeterli sağlık hizmetlerinin olmaması nedeniyle yaralı kurtarılan birçok kişinin hastane yolunda hayatlarını kaybettiğini öğrendik. Hemşireler, hastaları kliniklerde değil açık havada tedavi etmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.



