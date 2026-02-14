Kitap fuarı iyileşmenin sembolü oldu

8 Aralık devriminden sonra küllerinden doğan Suriye’de, normalleşme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Esed rejiminin devrilmesinin ardından bu yıl ilk kez düzenlenen 57. Şam Uluslararası Kitap Fuarı, yoğun ilgiyle devam ediyor. Savaş sonrası düzenlenen ilk büyük organizasyon olması nedeniyle fuar adeta ziyaretçi akınına uğradı. Suriye Kültür Bakanı Muhammed Yasin El-Salih, Yeni Şafak’a yaptığı değerlendirmede fuarın gördüğü ilgiyi “Suriye’nin yeniden ayağa kalkışının sembolü” olarak nitelendirdi. El-Salih, altı gün içinde toplam ziyaretçi sayısının 600 bine ulaştığını belirterek, “Bu gerçekten büyük bir rakam ve Allah’a şükürler olsun ki Suriye’de iyileşme sürecinin başladığının açık bir göstergesidir. Birçok aşama geride kaldı. Medeni anlatının ve ulusal kimliğin yeniden kazanılması süreci Allah’ın izniyle en güçlü dönemini yaşamaktadır” ifadelerini kullandı.

Fuara katılan yayınevleri ve ziyaretçilerden olumlu dönüşler aldıklarını ifade eden El-Salih, beklentilerin yükseldiğine dikkat çekti. “İnsanlar ‘Beklediğimizden çok daha fazlasını gördük’ diyor. Artık Suriye’ye düşük beklentilerle gelinmiyor. Bu da geleceğe dair umutlarımızı güçlendiriyor” dedi. Bakan El-Salih, fuar kapsamında hiçbir kitabın yasaklanmadığını vurgulayarak organizasyonun kusursuz şekilde yürütüldüğünü belirtti. Katılımın her yıl artmasının hedeflendiğini dile getiren El-Salih, daha fazla ülke ve yayınevinin önümüzdeki dönemlerde fuara dahil edilmesi için çalışmaların süreceğini kaydetti. Başarının ortak bir emeğin ürünü olduğunu ifade eden El-Salih, “Bu organizasyonda görev alan tüm ekiplerimize, bakanlıklar ve valilikler arasındaki iş birliğine ve fuara gelerek bizi onurlandıran ziyaretçilere teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın katılımıyla açılışı yapılan fuara, 35 ülkeden yaklaşık 500 yayınevi katıldı. Diasporada yaşayan pek çok yazar ve aktivist fuardaki etkinliklere katılırken, Türk ve Kürtçe kitaplar da yoğun ilgi gördü.