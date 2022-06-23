Kobani'den Münbiç'e tünel kazmışlar

Suriye’nin kuzeyine düzenlenecek beşinci harekatın hazırlıkları sürüyor. PKK’lı teröristlerin sözde karargahlarının bulunduğu Münbiç, örgüt için büyük öneme sahip. PKK’dan kaçıp teslim olan teröristler, örgütün olası harekata karşı aldığı önlemleri anlattı. PKK’lı teröristler, örgütün işgal altında tuttuğu şehirlerin altına tüneller inşa ettiğini, bunun için Kandil'den elebaşlarının görevlendirildiğini söyledi. PKK’nın şehirleri tünellerle birbirine bağladığını belirten teröristler, Ayn el Arab’tan (Kobani) tünele girip Münbiç’ten çıkılabildiği, tünel içindeki depolara mühimmat ve yaşam malzemesi yığıldığını söyledi. İtirafçı olan teröristler, PKK’nın Münbiç, Derik ve Kobani'nin Türkiye sınırına, TSK’nın geçişini engellemek için antitank mayın ve patlayıcıları döşediği bilgisini de verdi.

GÜNDEM Suriye'ye 5. harekatın 2 nedeni var