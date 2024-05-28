Kolombiya Cumhurbaşkanı İsrail'in Refah katliamını kınadı

"Katliam devam ediyor. Sözde güçlü demokratik ülkeler bu katliama karşı sesini çıkarmıyor. Böyle yaparak kendi halklarının kinini üzerlerine topluyorlar. Sadece Filistin halkının varlığını değil, demokrasinin ve insanlığın varlığını da tehlikeye atıyorlar. Sermaye ve banka sahipleri de sessiz çünkü katliamı destekleyenlerle aynı taraftalar."