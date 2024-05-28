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Dünya

Kolombiya Cumhurbaşkanı İsrail'in Refah katliamını kınadı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail ordusunun Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kampına gerçekleştirdiği saldırıya tepki gösterdi.

09:20 - 28/05/2024 Salı
AA
Gustavo Petro
Gustavo Petro
Cumhurbaşkanı
Petro
, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, terör devleti İsrail'in Refah'ta "katliam" yapmaya devam ettiğini belirtti.

Saldırı görüntülerini paylaşan Petro,
"Katliam devam ediyor. Sözde güçlü demokratik ülkeler bu katliama karşı sesini çıkarmıyor. Böyle yaparak kendi halklarının kinini üzerlerine topluyorlar. Sadece Filistin halkının varlığını değil, demokrasinin ve insanlığın varlığını da tehlikeye atıyorlar. Sermaye ve banka sahipleri de sessiz çünkü katliamı destekleyenlerle aynı taraftalar."
ifadelerini kullandı.

Petro, gün içinde Filistin'i destekleyen çok sayıda görüntü ve haberi kişisel hesabından takipçileriyle paylaştı.


Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiklerini duyurmuştu.




#Cumhrubaşkanı Gustavo Petro
#İsrail
#Kolombiya
#refah
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