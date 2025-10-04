Yeni Şafak
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan ABD'ye mesaj: 'Ülkenin iç siyasetine karışma'

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan ABD'ye mesaj: 'Ülkenin iç siyasetine karışma'

07:214/10/2025, Cumartesi
AA
Gustavo Petro ve Donald Trump
Gustavo Petro ve Donald Trump

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz'ın "Kolombiya hükümeti kalıcı barışın sağlanmasına yönelik ilerlemeyi baltalıyor." sözlerine tepki göstererek, ABD'den ülkesinin iç siyasetine müdahale etmemesini istedi.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Waltz'ın ülkesini hedef alan açıklamasına yanıt verdi. Kasım 2016'da eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile imzalanan barış anlaşmasını hatırlatan Petro, "Güvenlik Konseyi barış politikamızı denetlemez, bu politika egemendir. Konsey yalnızca FARC ile yürütülen barış sürecini gözetir ve biz bu süreci yerine getiriyoruz." ifadesini kullandı.


Petro, ABD hükümetinin tepkisinin "Gazze" ile ilgili olduğunu savunarak, şunları kaydetti:


"ABD hükümetinden Kolombiya'nın iç siyasetine müdahale etmemesini talep ediyoruz. ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığı, insan ticareti ve şimdi de FARC ile barış süreci konusunda takındığı yanlış tutum aslında Gazze'deki soykırım konusundaki tavrımızı değiştirmeye yöneliktir. Bu tutum hükümetimizce kabul edilmemektedir. Gazze'de yaşananlar bir soykırımdır ve bunu işleyenler, Nazi soykırımcılarının Nürnberg'de yargılandığı gibi yargılanmalıdır"


Waltz ise BM Güvenlik Konseyi'ndeki konuşmasında, "Ne yazık ki Kolombiya'nın mevcut hükümeti kutuplaşmayı derinleştirmekte ve kalıcı barışa ulaşma yolundaki ilerlemeyi baltalamaktadır. Petro'nun hem Kolombiya'da hem de dünyada güvenlik ve barış konularındaki politikaları açıkça sorumsuzcadır." ifadelerini kullanmıştı.




