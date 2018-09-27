Kolombiya Maduro’ya darbe peşinde

Uribe, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda, "Venezuela’nın askerleri, şeffaf bir seçim yapılması için Maduro ve rejimine karşı harekete geçmeli" ifadelerini kullandı. Sene başında Venezuela İçişleri Bakanlığına helikopterle saldıran Oscar Perez'in güvenlik güçleri tarafından öldürülmesinin ardından da darbe çağrısında bulunan Uribe, geçen yıl temmuz ayında yaptığı bir konuşmada da "Umarım Venezuela silahlı kuvvetleri, Maduro'yu kenara çekilmeye zorlar" sözlerini sarf etmişti.