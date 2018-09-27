Dünya Kolombiya Maduroya darbe peşinde
AMERİKA

Kolombiya Maduro’ya darbe peşinde

Kolombiya’nın eski devlet başkanlarından Alvaro Uribe Velez, Venezuela ordusuna Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve hükümetine darbe çağrısında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alvaro Uribe Velez darbe çağrısında bulundu.
Alvaro Uribe Velez darbe çağrısında bulundu.

Uribe, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda, "Venezuela’nın askerleri, şeffaf bir seçim yapılması için Maduro ve rejimine karşı harekete geçmeli" ifadelerini kullandı. Sene başında Venezuela İçişleri Bakanlığına helikopterle saldıran Oscar Perez'in güvenlik güçleri tarafından öldürülmesinin ardından da darbe çağrısında bulunan Uribe, geçen yıl temmuz ayında yaptığı bir konuşmada da "Umarım Venezuela silahlı kuvvetleri, Maduro'yu kenara çekilmeye zorlar" sözlerini sarf etmişti.

Dünya ile sıfır barış

Dünya ile sıfır barış

Dünya, BM kürsüsünden birçok ülke ve kuruluşu tehdit eden Trump'ı konuşuyor.
İdlib’den çıkış başladı

İdlib’den çıkış başladı

​Erdoğan: İnsanlığın kalbi olması beklenen BM'nin nabzı bugün atmamaktadır.
Ovaköy'dekaybedecek zaman yok

Ovaköy'dekaybedecek zaman yok

​Irak'ta 3 ayrı gümrük noktası kuruldu.
Akıl almazişkenceler

Akıl almazişkenceler

İtirafçı teröristler ​'çocuk taburu'nda yaşananları anlattı.
Avrupanazilerine çatı örgüt

Avrupanazilerine çatı örgüt

​ABD, Avrupa'daki aşırı sağcıları biraraya topluyor.
Üçüncüyol çağrısı

Üçüncüyol çağrısı

​Emmanuel Macron, Donald Trump'a seslendi.
FavoriTürkiye

FavoriTürkiye

​EURO 2024'ün sahibi bugün belli oluyor.
Almanya'ya FETÖ çağrısı

Almanya'ya FETÖ çağrısı

Erdoğan, Berlin ziyareti öncesi Alman basınına makale yazdı.

FED faiz yükseltti

FED faiz yükseltti

ABD Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan arttırdı.
BerlinErdoğan'ı bekliyor

BerlinErdoğan'ı bekliyor

Caddeler bayraklarla süslendi, güvenlik üst seviyeye çıkarıldı.
Türkiye'denmaden hamlesi

Türkiye'denmaden hamlesi

Yurt dışındaki faaliyetler için yeni şirket kuruluyor.
'Filistin'i tanıyacağız'

'Filistin'i tanıyacağız'

​İngiliz ana muhalefet lideri Corbyn, Filistin'i tanıma sözü verdi.
İdlib teşekkürü

İdlib teşekkürü

Trump: İdlib mutabakatından dolayı Türkiye'ye teşekkür ediyorum.
New York'ta görüşecekler

New York'ta görüşecekler

Suriye konusunu ele almaları bekleniyor.
İstanbul'datrafik kilitlendi

İstanbul'datrafik kilitlendi

Etkili olan yağış, trafik yoğunluğuna neden oldu.
Bursa'dadoğalgaz patlaması

Bursa'dadoğalgaz patlaması

Patlamanın ardından çıkan yangın söndürüldü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.