Korkmuyoruz

Avrupa’da artan İslamofobi, Müslüman toplumu endişelendiriyor. Bu yıl 200 caminin saldırıya uğradığı Almanya’da son olarak Avrupa Türk İslam Birliği’ne (ATİB) bağlı Kornwestheim Merkez Camii hedef oldu. Caminin duvarlarına “İntikam” yazıldı.
ATİB Başkanı Durmuş Yıldırım, Polis teşkilatı içinde aşırı ırkçıların yer aldığını, ülkede terör örgütü olarak görülen PKK’nın alenen faaliyet yürüttüğü, emniyet güçlerinin de bunu seyrettiği bilgisini verdi.
Cami saldırılarının arttığını kaydeden Yıldırım, şunları söyledi:
- “Bu saldırılardan korkup sinmiyoruz. İnsanlarımız içeri çekilmiyor ama endişe ediyoruz. Her saldırıdan sonra cami üye sayımız artıyor, cami cemaatimiz güçleniyor. Tek katlı bir cami saldırıya uğradığında, saldırıdan sonra o yer iki kata çıkıyor. Bir saldırı daha olunca üçüncü katı alıyoruz. Bir caminin 150 üyesi varken, 200 üyesi oluyor. Hukuki çerçevede haklarımızı arıyoruz.”