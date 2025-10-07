O günden sonra İsrail, tarihin hiç görmediği bir izolasyon furyasının ortasında kaldı. Korku bariyeri kırıldı ve dokunulmazlık zırhı çatırdamaya başladı. Ekim 2025 itibarıyla Filistin devletini tanıyan ülke sayısı tam 156’ya ulaştı. Daha önce İsrail’in yanında duran İngiltere, Fransa, İspanya gibi ülkeler Filistin Devleti'ne resmen tanıdı. İşgalci güç olarak görülen İsrail, 7 Ekim’den sonra yaşananlarla birlikte küresel bir parya haline geldi. İsrail’in sahip olduğu "dokunulmazlık" kalkanı parçalanıyor, uluslararası toplum onu hesap sorulacak bir aktör olarak görüyor.

Tahakküm Kalktı

Sanat, tarihte hep direnişin sesi olmuştur. Dünyanın dört bir yanından 16 binden fazla müzisyen, sinema oyuncusu ve yazar, İsrail’in Gazze’deki katliamlarına karşı ortak bildiri yayınladı. Hollywood işgalci güce karşı ses çıkardı, Susan Sarandon, Mark Ruffalo, Jenna Ortega gibi yıldızlar soykırımı açıkça haykırmaktan geri durmadı. İsrailli kurumlarla iş birliğini reddeden bu sanatçılar, mücadeleyi sahnelerde, konserlerde, festivallerde büyüttü. İsrail’in uluslararası imajını geri döndürülemez şekilde zedeledi.

Susan Sarandon

Milyonların kalbi Filistin'le attı

İki yılı aşkın süredir dünyanın dört bir yanında her dil, din ve ırktan insanlar sokakları doldurdu. Gazze’deki soykırımın durması için binlerce eylem, miting ve yürüyüş gerçekleştirildi. Son haftalarda ise bu direniş yeni bir boyut kazandı. Milyonlarca insan İtalya’dan Endonezya’ya, Almanya’dan Pakistan’a kadar "Küresel Sumud Filosu'na" destek için sokağa çıktı. Ambargoyu kırmak için denize açılan gemiler, Madleen, Hanzala ve Sumud adlarıyla Gazze’nin kapılarına dayandı. Mikeno adlı gemi, abluka kıran tarihi bir gemi olarak hafızalara kazındı.

İstenmeyen ülke oldu

Haydut İsrail'in 78 yıldır sürdürdüğü dokunulmazlık zırhı da uluslararası adaletin devreye girmesiyle kırıldı. Güney Afrika'nın girişimiyle Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail’e karşı soykırım davası açıldı. Türkiye ve Brezilya gibi ülkeler, bu davaya aktif olarak taraf oldu. ABD ve bazı Batılı ülkelerden gelen tüm baskıya rağmen Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski savunma bakanı Yaov Gallant hakkında tutuklama kararı verdi. İsrail askerlerinin soykırıma dahil olduğu davalar birçok ülkede peş peşe açıldı. Soykırımcı bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir ise İspanya, Hollanda ve Slovakya gibi ülkelerde "istenmeyen adam" ilan edildi. Bu gelişmeler, İsrail’in artık sadece politik değil, hukuki açıdan da dünyanın dışına itilmekte olduğunu gösteriyor.

ABD’de Kamuoyunun Dönüşümü

İsrail’in en güçlü destekçisi ABD’de dengeler değişiyor. Kamuoyu anketlerinde ilk kez İsrail’e silah satışının durdurulması talebi yüzde 50’nin üzerine çıktı. ABD Kongresi'nde senatörler ve milletvekilleri Gazze'de İsrail'in soykırım politikası yürüttüğünü söyleme cesareti gösterdi. Başta Columbia olmak üzere Harvard, MIT gibi üniversitelerde kampüs intifadaları düzenlendi. Bu gelişmeler, Washington’da İsrail lobisinin yıllardır sürdürdüğü etkili politikaların kırıldığını gösteriyor. New York'ta Eylül ayında düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu adeta bir Filistin Zirvesi'ne dönüştü. ABD'de en fazla Yahudi'nin yaşadığı New York şehrinde kasım ayında yapılacak belediye başkanlığı seçimlerinin en güçlü adayı Zohran Momdani bir Müslüman.











