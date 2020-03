Koronavirüs Batı’nın tuvalet kültürünü değiştirdi: ABD'li şirket her iki dakikada bir taharet musluklu klozet satıyor Koronavirüs Batı’nın tuvalet kültürünü değiştirdi: ABD'li şirket her iki dakikada bir taharet musluklu klozet satıyor Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (corona virüsü), Antarktika hariç tüm kıtalara ve 120'den fazla ülkeye yayıldı. Bu tehlikeli salgının yayılması dünya çapında temizlik alanında değişimi de beraberinde getirdi. Öyle ki, Batı ülkelerindeki tuvalet kültürü değişmeye başladı. İnsanlar musluksuz klozetleri taharet musluklular ile değiştirmeye başladı. Brondell isimli ABD'li şirket her iki dakikada bir taharet musluklu klozet sattıklarını duyurdu.

Haber Merkezi 14 Mart 2020, 14:25 Son Güncelleme: 14 Mart 2020, 15:25 Diğer Yeni Şafak