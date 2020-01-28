Koronavirüs dünyaya buradan yayıldı: Huanan deniz ürünleri pazarı

Yeni tip koranavirüs (2019-nCoV) dünyaya Vuhan kentinin merkezindeki Huanan deniz ürünleri pazarından yayıldı. Tüm dünyayı alarma geçiren virüsün vahşi türde hayvanların satıldığı bu pazarda ortaya çıktığı tespit edildikten sonra pazar 1 Ocak tarihinde kapatıldı.

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada virüsün pazarda satılan ürünlerden yayıldığı doğrulanmıştı.Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) uzmanları, pazardan 586 örnek toplamış ve bunların 32'sinde virüs tespit etmişti.

İlk vaka pazardan çıktı

Yaklaşık bin satıcının çalıştığı ve sağlıksız koşulları ile bilinen Huanan pazarı Vuhan kentindeki en büyük pazar olarak biliniyor. Ölü hayvanların günlerce tutulduğu pazar aynı zamanda vahşi hayvan eti ile yasadışı egzotik hayvan ticaretinin yapıldığı bir yer olarak biliniyor.

Çin'de koronavirüsün ilk olarak pazarda çalışanlar ve pazarı ziyaret edenlerde çıktığı belirtiliyor.

İstasyon yayılmasını kolaylaştırdı

Kentteki Hankou tren istasyonunun pazarın hemen yanıbaşında bulunmasının da virüsün yayılmasını hızlandırdığı belirtiliyor.

Pazarda aralarından canlı tilki, timsah, kurt yavruları, dev semenderler, yılan, sıçan, tavus kuşu, kirpi, miski kedisi ve deve etinin de aralarından bulunduğu 112 çeşit et satıldığı belirtiliyor.

Vahşi hayvan tüketimi Çinlilere göre sağlıklı

Vahşi hayvan tüketimi Çin başta olmak üzere çoğu Asya ülkesinde oldukça yaygın.Çinliler yedikleri yarasa ve sıçan etini lezzetli bulmalarının yanı sıra bu hayvanların etlerinin sağlığa yararlı olduğunu düşünüyor.

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Ancak uzmanlara göre bulaşıcı hastalık ve virüslerin %70'i bu tür hayvanlardan bulaşıyor.

SARS virüsü ders olmadı

Çin'de 2002-2003 yılları arasında ortaya çıkan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan SARS virüsünün de yarasalar ve misk kedilerinden yayıldığı ortaya çıkmıştı. SARS virüsünün yayılmasından sonra ülkede yarasa ve misk kedisi tüketimi azalmış ancak bu hayvanların ticareti devam etmişti.

Son durum ne ?

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koranavirüs (2019-nCoV) nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya çıktı. Ülkede virüsten etkilenme durumu şüpheli kişilerin sayısı 6 bin 973, müşahade altına alınanların sayısı ise 44 bin 132 oldu. Virüsün çıktığı Hubey eyaletinde ölü sayısı 100'ü buldu. Çin Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde okulların yarıyıl tatillerinin uzatıldığını açıkladı.