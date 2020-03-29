Dünya Koronavirüs felaketinin merkezi artık New York
KORONAVİRÜS

Koronavirüs felaketinin merkezi artık New York

ABD finans dünyasının kalbi New York, koronavirüs felaketinin merkezi haline geldi. ABD’deki 104 bin vakanın 46 bini bu eyalette. Salgın bu hızla devam ederse 50 bin vakanın görüldüğü Vuhan şehrini aşacak. Hastaneler önündeki kuyruklar uzarken şehirde yağma korkusu yaşanıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünya genelinde vaka sayısı 620 bini aştı.
Dünya genelinde vaka sayısı 620 bini aştı.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan hastaların tedavisinde kullanılan ventilatörlerin üretimi konusunda anlaşmazlığa düştüğü General Motors’a karşı, kendisine özel sektörün üretimini yönlendirme hakkı veren ve Kore Savaşı’ndan önce kabul edilen “Savunma Üretim Yasası”nı devreye soktu. Trump, yaptığı yazılı açıklamada, “Bugün, Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı’na, Savunma Üretim Yasası çerçevesindeki tüm yetkilerini kullanarak, General Motors’dan ventilatör üretimi için federal sözleşmeleri kabul etme, uygulama ve öncelik edinmesini istemesi talimatının yer aldığı bir Başkanlık Bildirisi imzaladım.” ifadesini kullandı. ABD Başkanı ülkesinin salgınla mücadelesini “virüse karşı savaşımız” sözleriyle çerçevelendirdi.

VİRÜSE KARŞI MÜCADELE

General Motors ile Kovid-19’a karşı mücadele için gerekli ventilatörlerin üretilmesi konusunda yapılan görüşmelerin verimli geçtiğini belirten Trump, şunları kaydetti: “Ancak virüse karşı savaşımız, anlaşma sürecinde normalde olduğu gibi bir pazarlık zamanına mahal verilmeyecek kadar acil. General Motors, vaktini boşa harcıyor. Bugün attığımız bu adım, Amerikan hayatlarını kurtarmak için ventilatörlerin çok hızlı bir şekilde üretilmesini sağlayacaktır.”

İskoç polisi korona hastasını sokak ortasında azarladı
OYNAT 00:53
İskoç polisi korona hastasını sokak ortasında azarladı
İskoçya'da güvenlik güçleri, ihtiyaç malzemelerini almak için evinden çıkan bir kişiyi caddede durdurdu. Koronavirüs taşıdığını belirten kişiyi bağırarak azarlayan İskoç polisi, 'Bir daha seni dışarıda görürsem hapsi boylarsın' ifadelerini kullandı.


HEDEF 100 BİN CİHAZ

  • Kovid-19 ile mücadelede ventilatör ihtiyaçlarının karşılanması için çeşitli adımlar attıklarını belirten Trump, “Önümüzdeki 100 günde 100 bin ek ventilatörü üreteceğiz ya da edineceğiz. Bu, ABD’nin bir yıl içindeki ventilatör üretiminin 3 katı bir rakam olacak” değerlendirmesinde bulundu.

New York Valisi ile arasında yaşanan ventilatör krizine de değinen Trump, “New York’a binlerce ventilatör gönderdik. Ama New York bunların kendilerine ulaştığını bilmiyormuş.” açıklamasında bulundu.

ŞİRKETLERE SÖZ GEÇİREMEDİ

Trump, pazar günü Twitter’dan “Ford, General Motors ve Tesla, ventilatör ve diğer metal ürünleri üretmeye başlıyor, hızlı olun.” paylaşımı yapmıştı. Trump daha sonra, “Her zaman olduğu gibi General Motors ile işler hiç yolunda gitmiyor. Bize çok hızlı bir şekilde 40 bin ventilatör vereceklerini söylediler. Şimdi nisan sonunda sadece 6 bin tane verebileceklerini söylüyorlar ve çok fazla para istiyorlar” ifadeleriyle dev şirketi şikayet etti.

Savunma Üretim Yasası nedir?

  • Savunma Üretim Yasası, Kore Savaş’ından hemen önce çıkarılmıştı. Söz konusu yasa, ABD Başkanı’na özel sektörün ülkenin acil ihtiyacı olan ürünler üretmesini sağlaması konusunda yetki veriyor. Başkan, gerekli gördüğü takdirde ülkenin karşı karşıya kaldığı acil durum için şirketlere belirli bazı malzemeler ürettirmek için bu yasa kapsamındaki yetkisini kullanabiliyor.

Tarihin en büyük yardım paketi
Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ile salgın nedeniyle zarara uğrayan kişi ve işletmelerin sübvanse edilmesini öngören 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onayladı. Tasarıda, büyük ölçekli firmalara işçi çıkarmamaları, çalışanların özlük haklarında geriye gitmemeleri veya üretimlerini başka ülkelere kaydırmamaları için 500 milyar dolarlık kaynak sağlanması da öngörülüyor. Bu, kongrenin bugüne kadar kabul ettiği en büyük ekonomik yardım planı olarak tarihe geçerken üç hafta içinde Amerikalılar’a doğrudan ödeme yapılması bekleniyor.

Kabuslar şehri New York

New York

Çin merkezli virüs salgınına hazırlıksız yakalanan ABD’de vaka sayısı 100 bin’i aşarken, rekor vaka sayısının neredeyse yarısı New York şehrinde görüldü. New York’ta vaka sayısı son verilere göre 27 Mart itibariyle 45 bini aşmış durumda. Salgının yayılma hızı yavaşlamadığı takdirde New York önümüzdeki haftaya 50 bini de aşarak koronavirüsün ilk görüldüğü Çin’in Vuhan şehrini de aşarak küresel çapta birinci sıraya oturacak. Salgının merkezi haline gelen New York’ta hastanelerin önündeki kuyruklar giderek uzarken, sağlık çalışanları ekipman ve kendilerini koruyacak malzemeler konusunda büyük eksiklik yaşıyor. Doktorlar ve hemşirelere kullandıkları maskeler bazen günlük bazen haftalık birer adet veriliyor ve kendilerine bunların yıkanıp tekrar kullanılması söyleniyor. Doktorların vakalar arasında seçim yapmak zorunda kaldığı da gelen haberler arasında. Öte yandan dev şehirde yağma korkusu da zirve yapmış durumda. Ünlü markaların tedbir amacıyla tüm depolarını başka bir yere taşıdığı belirtildi. Vali Andrew Cuomo, şehri Nisan ve Mayıs ayında daha zor günlerin beklediğini söyledi.

New York'u koronavirüs vurdu: Sokaklar bomboş
FOTOĞRAF 25
Title
New York Valisi Andrew Cuomo, ABD'de en fazla vaka sayısının görüldüğü New York'ta açık kalması zorunlu olmayan iş yerlerinin kapanması için emir verdi.
Title
Halktan zorunlu kalmadıkları sürece evlerinden ayrılmamalarını istedi ve tüm toplantıların yasaklandığını duyurdu.
Title
İkinci Dünya Savaşı sırasında füzeler ne anlama geliyorsa, şu an suni solunum cihazlarına da o kadar ihtiyaç duyulduğuna dikkati çeken Vali Cuomo, hastanelerde kritik olmayan ameliyatların ise askıya alınacağını söyledi.
Title
Emekli sağlık çalışanlarına da ihtiyaç duyulduğunu belirten Cuomo, ev sahiplerinin ise 90 gün boyunca kirasını ödeyemeyenleri evlerinden çıkarmaması için talimat verdi.
Title
Kısmi sokağa çıkma yasağı sebebiyle yoğunluğuyla bilinen işlek caddeler boş kaldı.
Title
Fotoğraf: AA
Title
Fotoğraf: AA
Title
Fotoğraf: AA
Title
Fotoğraf: AA
Title
Fotoğraf: AA
Title
Fotoğraf: AA
Title
Fotoğraf: AA
Title
Fotoğraf: AA
Title
Fotoğraf: AA
Title
Fotoğraf: AA
Title
Fotoğraf: AA
Title
Fotoğraf: AA
Title
Fotoğraf: AA
Title
Fotoğraf: AA
Title
Fotoğraf: AA
Title
Fotoğraf: AA
Title
Fotoğraf: AA
Title
Fotoğraf: AA
Title
Fotoğraf: AA
Title
Fotoğraf: AA
New York'u koronavirüs vurdu: Sokaklar bomboş
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle ABD'de tedbirler yoğunlaştırıldı. New York'ta ikinci bir karara kadar kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlandı. İnsanların yoğun olarak kullandığı caddelerde artık in cin top oynuyor.


ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle ölü sayısı bin 711'e yükseldi
DÜNYA
ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle ölü sayısı bin 711'e yükseldi

Abone Ol Google News
Felaketin merkezi New York

Felaketin merkezi New York

ABD'deki 104 bin vakanın 46 bini bu eyalette.
Seyahate 3 şart

Seyahate 3 şart

​Tüm otobüs seferleri valilik iznine bağlandı.
Koronayıbitirecek ilaç

Koronayı
bitirecek ilaç

​Japonya'da umut veren keşif.
Zeytin yaprağı <br>çayındaki mucize

Zeytin yaprağı
çayındaki mucize

​Virüs türlerine karşı vücudun direncini koruyor.

Irkçılık virüsü

Irkçılık virüsü

​Tüm dünyada yeniden hortladı.
Her ihaleden<br>PKK'ya yüzde 10 pay

Her ihaleden
PKK'ya yüzde 10 pay

​HDP'li başkanlar para aktarmış.
EBA'da canlı<br>dersler başlıyor

EBA'da canlı
dersler başlıyor

​Öğretmenler evden katılacak.
Ses analizine başladık

Ses analizine başladık

​3 bine yakın provokatör yakalandı.
CANLI İNFOGRAFİK

CANLI İNFOGRAFİK

​Koronavirüsün Türkiye ve dünya genelindeki son rakamları
Belediyelere koronavirüs desteği

Belediyelere koronavirüs desteği

Erdoğan'ın imzasıyla ek kaynak sağlandı.
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı

​Eski milli kaleci Rüştü Reçber hastaneye kaldırıldı.
Fransa için en zor günler

Fransa için en zor günler

"Son yüzyılda daha önce benzeri görülmemiş bir kriz."
Taksiler de yasak!

Taksiler de yasak!

Çocuklar market ve pazara alınmayacak.
Beş Türk <br>mahsur kaldı

Beş Türk
mahsur kaldı

​Büyükelçilikten yardım bekliyorlar.
Karantinada dünyaya geldi

Karantinada dünyaya geldi

​Sevindiren haber Mersin'den geldi.
İtalya 10 bini geçti

İtalya 10 bini geçti

Salgın hızla can almaya devam ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.