Koronavirüs felaketinin merkezi artık New York

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan hastaların tedavisinde kullanılan ventilatörlerin üretimi konusunda anlaşmazlığa düştüğü General Motors’a karşı, kendisine özel sektörün üretimini yönlendirme hakkı veren ve Kore Savaşı’ndan önce kabul edilen “Savunma Üretim Yasası”nı devreye soktu. Trump, yaptığı yazılı açıklamada, “Bugün, Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı’na, Savunma Üretim Yasası çerçevesindeki tüm yetkilerini kullanarak, General Motors’dan ventilatör üretimi için federal sözleşmeleri kabul etme, uygulama ve öncelik edinmesini istemesi talimatının yer aldığı bir Başkanlık Bildirisi imzaladım.” ifadesini kullandı. ABD Başkanı ülkesinin salgınla mücadelesini “virüse karşı savaşımız” sözleriyle çerçevelendirdi.

VİRÜSE KARŞI MÜCADELE

General Motors ile Kovid-19’a karşı mücadele için gerekli ventilatörlerin üretilmesi konusunda yapılan görüşmelerin verimli geçtiğini belirten Trump, şunları kaydetti: “Ancak virüse karşı savaşımız, anlaşma sürecinde normalde olduğu gibi bir pazarlık zamanına mahal verilmeyecek kadar acil. General Motors, vaktini boşa harcıyor. Bugün attığımız bu adım, Amerikan hayatlarını kurtarmak için ventilatörlerin çok hızlı bir şekilde üretilmesini sağlayacaktır.”

HEDEF 100 BİN CİHAZ

Kovid-19 ile mücadelede ventilatör ihtiyaçlarının karşılanması için çeşitli adımlar attıklarını belirten Trump, “Önümüzdeki 100 günde 100 bin ek ventilatörü üreteceğiz ya da edineceğiz. Bu, ABD’nin bir yıl içindeki ventilatör üretiminin 3 katı bir rakam olacak” değerlendirmesinde bulundu.

New York Valisi ile arasında yaşanan ventilatör krizine de değinen Trump, “New York’a binlerce ventilatör gönderdik. Ama New York bunların kendilerine ulaştığını bilmiyormuş.” açıklamasında bulundu.

ŞİRKETLERE SÖZ GEÇİREMEDİ

Trump, pazar günü Twitter’dan “Ford, General Motors ve Tesla, ventilatör ve diğer metal ürünleri üretmeye başlıyor, hızlı olun.” paylaşımı yapmıştı. Trump daha sonra, “Her zaman olduğu gibi General Motors ile işler hiç yolunda gitmiyor. Bize çok hızlı bir şekilde 40 bin ventilatör vereceklerini söylediler. Şimdi nisan sonunda sadece 6 bin tane verebileceklerini söylüyorlar ve çok fazla para istiyorlar” ifadeleriyle dev şirketi şikayet etti.

Savunma Üretim Yasası nedir?

Savunma Üretim Yasası, Kore Savaş’ından hemen önce çıkarılmıştı. Söz konusu yasa, ABD Başkanı’na özel sektörün ülkenin acil ihtiyacı olan ürünler üretmesini sağlaması konusunda yetki veriyor. Başkan, gerekli gördüğü takdirde ülkenin karşı karşıya kaldığı acil durum için şirketlere belirli bazı malzemeler ürettirmek için bu yasa kapsamındaki yetkisini kullanabiliyor.

Tarihin en büyük yardım paketi Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ile salgın nedeniyle zarara uğrayan kişi ve işletmelerin sübvanse edilmesini öngören 2,2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketini onayladı. Tasarıda, büyük ölçekli firmalara işçi çıkarmamaları, çalışanların özlük haklarında geriye gitmemeleri veya üretimlerini başka ülkelere kaydırmamaları için 500 milyar dolarlık kaynak sağlanması da öngörülüyor. Bu, kongrenin bugüne kadar kabul ettiği en büyük ekonomik yardım planı olarak tarihe geçerken üç hafta içinde Amerikalılar’a doğrudan ödeme yapılması bekleniyor.

Kabuslar şehri New York

New York

Çin merkezli virüs salgınına hazırlıksız yakalanan ABD’de vaka sayısı 100 bin’i aşarken, rekor vaka sayısının neredeyse yarısı New York şehrinde görüldü. New York’ta vaka sayısı son verilere göre 27 Mart itibariyle 45 bini aşmış durumda. Salgının yayılma hızı yavaşlamadığı takdirde New York önümüzdeki haftaya 50 bini de aşarak koronavirüsün ilk görüldüğü Çin’in Vuhan şehrini de aşarak küresel çapta birinci sıraya oturacak. Salgının merkezi haline gelen New York’ta hastanelerin önündeki kuyruklar giderek uzarken, sağlık çalışanları ekipman ve kendilerini koruyacak malzemeler konusunda büyük eksiklik yaşıyor. Doktorlar ve hemşirelere kullandıkları maskeler bazen günlük bazen haftalık birer adet veriliyor ve kendilerine bunların yıkanıp tekrar kullanılması söyleniyor. Doktorların vakalar arasında seçim yapmak zorunda kaldığı da gelen haberler arasında. Öte yandan dev şehirde yağma korkusu da zirve yapmış durumda. Ünlü markaların tedbir amacıyla tüm depolarını başka bir yere taşıdığı belirtildi. Vali Andrew Cuomo, şehri Nisan ve Mayıs ayında daha zor günlerin beklediğini söyledi.

