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Dünya

Koronavirüste korkutan varyant: 113 farklı mutasyona sahip

Asya'da bulunan yeni bir koronavirüs varyantının, virüsün şimdiye kadarki en mutasyona uğramış versiyonu olduğu ortaya çıktı. Mustasyona uğramış Delta varyantı Endonezya Jakarta'daki bir hastada keşfedildi.

09:20 . 31/07/2023 Pazartesi
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Arşiv

Arşiv

Mustasyona uğramış Delta varyantı Endonezya, Jakarta'daki bir hastada keşfedildi. Yeni varyant, 113 farklı mutasyona sahip ve bunlardan 37'si virüsün insanlara tutunmak için kullandığı kısım olan başak proteinini etkiliyor. Yeni suş, karşılaştırmalı olarak yaklaşık 50 mutasyona sahip olan Omicron varyantı ile "en aşırı varyant" olarak etiketlendi. Temmuz ayı başlarında küresel bir Covid veri tabanına sunulmadan önce bir kronik enfeksiyon vakasından kaynaklandığına inanılıyor.

Sağlığı zaten tehlikede olan kişilerde ortaya çıkıyor

TRT Haber'in aktardığına göre; Kronik enfeksiyonlar tipik olarak, kronik hastalıkları olan veya kanser tedavisi gören kişiler gibi sağlığı zaten tehlikede olan kişilerde ortaya çıkıyor. Yeni bir salgın tehdidi mümkün olsa da, doktorlar paniğe kapılmak için bir neden olmadığına ve daha fazla karantinayı tetikleme olasılığının çok düşük olduğuna inanıyor. Warwick Üniversitesi'nden virolog Profesör Lawrence Young, yeni türün başkalarına bulaşıp bulaşmayacağının net olmadığını çünkü Omicron türleri gibi halihazırda dolaşımda olan varyantları yenmesi gerekeceğini söyledi.



#Koronavirüs
#Asya
#Endonezya
1 saat önce
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