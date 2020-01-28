Koronavirüsü taşıyanlara zorunlu tedavi: Reddedene ceza kesilecek

Japonya'da hükumet, tüm dünyada paniğe neden olan öldürücü koronavirüsüyle ilgili kritik bir karara imza atarak, virüsü "belirlenmiş bulaşıcı hastalıklar" listesine etti. Virüs taşıyan ve virüsün neden olduğu öldürücü zatürre gibi hastalıkların belirtilerini gösteren hastaların gerektiğinde zorla hastaneye yatırılmasının önünü açan karar uyarınca, hastalara belirli süre için çalışmaya ara verme talimatı verilebilecek. Tedavi sürecindeki tüm masraflar ise kamu fonları tarafından karşılanacak.
Testi kabul etmeyene ceza
Havalimanları ve limanlardaki yetkililere enfeksiyon taşıdığından şüphelenilen kişilere test ve tıbbi muayene uygulama hakkı tanıyan karara göre, talebi reddeden kişilere ise ceza verilebilecek.
7 Şubat'ta yürürlüğe girecekUygulamanın 7 Şubat’ta resmi olarak yürürlüğe girmesi beklense de, hükumetin zorunlu tedavi süreciyle ilgili hastane masraflarını öncesinde de karşılamayı planladığı belirtiliyor.