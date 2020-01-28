Dünya Koronavirüsü taşıyanlara zorunlu tedavi Reddedene ceza kesilecek
ASYA

Koronavirüsü taşıyanlara zorunlu tedavi

Koronavirüsü taşıyanlara zorunlu tedavi: Reddedene ceza kesilecek

Japon hükümeti, "belirlenmiş bulaşıcı hastalıklar" listesine koronavirüsü de ekledi. Karara göre, virüsü taşıyan hastalar, gerektiğinde zorla hastaneye yatırılabilecek.

Haber Merkezi İHA
İlk kez Çin'in Vuhan kentinde görülen koronavirüs her geçen gün daha fazla yayılıyor.
İlk kez Çin'in Vuhan kentinde görülen koronavirüs her geçen gün daha fazla yayılıyor.

Japonya'da hükumet, tüm dünyada paniğe neden olan öldürücü koronavirüsüyle ilgili kritik bir karara imza atarak, virüsü "belirlenmiş bulaşıcı hastalıklar" listesine etti. Virüs taşıyan ve virüsün neden olduğu öldürücü zatürre gibi hastalıkların belirtilerini gösteren hastaların gerektiğinde zorla hastaneye yatırılmasının önünü açan karar uyarınca, hastalara belirli süre için çalışmaya ara verme talimatı verilebilecek. Tedavi sürecindeki tüm masraflar ise kamu fonları tarafından karşılanacak.

Testi kabul etmeyene ceza

Havalimanları ve limanlardaki yetkililere enfeksiyon taşıdığından şüphelenilen kişilere test ve tıbbi muayene uygulama hakkı tanıyan karara göre, talebi reddeden kişilere ise ceza verilebilecek.
7 Şubat'ta yürürlüğe girecekUygulamanın 7 Şubat’ta resmi olarak yürürlüğe girmesi beklense de, hükumetin zorunlu tedavi süreciyle ilgili hastane masraflarını öncesinde de karşılamayı planladığı belirtiliyor.

2014 sonrasında bir ilk

Japonya’nın riskli bir virüsü 5. kez belirli bulaşıcı hastalıklar listesine dahil ettiği belirtilirken, benzer son kararın ise 2014 yılında Orta Doğu Solunum Sendromu’nun (MERS) yayılması sırasında alındığı ifade ediliyor.
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