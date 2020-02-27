Koronavirüsün en küçük mağduru 350 saatlik savaşı kazandı

Çongçing kentinde annesinde korona virüsü tespit edilen An An adlı bebek, hastalığa karşı verdiği mücadeleyi kazandı. Anneye hamileliğin 35. haftasında virüs testi yapılmış ve sonuçlar pozitif çıkmıştı.

Minik bebeğin sağlık durumu iyi.

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Test sonuçları negatif çıktı

Doğumu için plan yapılan bebek sezaryen operasyonla dünyaya geldi. Doğumdan sonra kontrol altına alınan ve 350 saatlik tedavinin ardından hastaneden taburcu edilen bebeğin durumunun stabil olduğu belirtildi. Bebeğe doğumdan sonra 4 kez test yapıldığı ve testlerin negatif çıktığı aktarıldı.

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Durumu gayet iyi



Hastanenin Yenidoğan Bölümü Müdürü Yı Mıng, “İki hafta önce doğdu. Tedavimizden sonra şu an iyi durumda ve nefes alabiliyor” ifadelerini kullandı.