Dünya Koronavirüsün en küçük mağduru 350 saatlik savaşı kazandı
ASYA

Koronavirüsün en küçük mağduru 350 saatlik savaşı kazandı

Çin’de annesinde koronavirüs tespit edilen yeni doğan bir bebek, doğumdan 350 saat sonra sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Doktorlar, minik bebeğe 4 kez test yapıldığını ve hepsinin negatif çıktığını söyledi.

Haber Merkezi İHA
Annesinden virüs bulaşan bebek, yaklaşık iki hafta sonra sağlığına kavuştu.
Annesinden virüs bulaşan bebek, yaklaşık iki hafta sonra sağlığına kavuştu.

Çongçing kentinde annesinde korona virüsü tespit edilen An An adlı bebek, hastalığa karşı verdiği mücadeleyi kazandı. Anneye hamileliğin 35. haftasında virüs testi yapılmış ve sonuçlar pozitif çıkmıştı.

Minik bebeğin sağlık durumu iyi.

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Test sonuçları negatif çıktı

Doğumu için plan yapılan bebek sezaryen operasyonla dünyaya geldi. Doğumdan sonra kontrol altına alınan ve 350 saatlik tedavinin ardından hastaneden taburcu edilen bebeğin durumunun stabil olduğu belirtildi. Bebeğe doğumdan sonra 4 kez test yapıldığı ve testlerin negatif çıktığı aktarıldı.

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Hastanenin Yenidoğan Bölümü Müdürü Yı Mıng, “İki hafta önce doğdu. Tedavimizden sonra şu an iyi durumda ve nefes alabiliyor” ifadelerini kullandı.

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