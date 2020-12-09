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Dünya Korsanlar Türk gemisini alıkoydular
ORTADOĞU

Korsanlar: Türk gemisini alıkoydular

Korsanlar: Türk gemisini alıkoydular

İlaç ve insani yardım malzemesi taşıyan Jamaika bandıralı Türk yük gemisi, Libya’da Hafter milislerince alıkoyuldu. Korsanlar gibi botlarla yaklaşıp gemiye çıkan silahlı milisler, talimatlara uyulmadığı iddiasıyla 9’u Türk 17 mürettebatı bulunan gemiyi alıkoydu.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Hafter milisleri korsanlar gibi yaklaşıp gemiye çıktı.
Hafter milisleri korsanlar gibi yaklaşıp gemiye çıktı.

İlaç ve insani yardım malzemesi taşıyan Jamaika bandıralı Türk yük gemisi, Libya’da Hafter milislerince alıkoyuldu. Korsanlar gibi botlarla yaklaşıp gemiye çıkan silahlı milisler, talimatlara uyulmadığı iddiasıyla 9’u Türk 17 mürettebatı bulunan gemiyi alıkoydu. “Mebruka” isimli kargo gemisi, Ras el-Hilal Limanı’na çekildi. Hafter’in sözcüsü Ahmed El-Mismari, sosyal medya hesabından, geminin “yasak ilan edilen bölgeye girdiği ve yapılan çağrıya yanıt vermediği”, “denizcilik kural ve kanunlara aykırı hareket ettiği için soruşturma ve denetim altına alındığı” iddiasında bulundu. Mismari, daha sonra yaptığı açıklamada gemide herhangi bir silah olmadığını duyurdu.

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Sudan’dan 1.200 asker Libya’ya gönderildi

GAYRİMEŞRU BASKIN

  • Hafter milislerinin gayrimeşru kuralları kapsamında alıkoyulan geminin sahibinin bir Türk şirket olduğu öğrenildi. Hafter milisleri tarafından gemiye, yasak bölgeye girdiği gerekçesiyle maddi ceza kesildi, ödendikten sonra serbest bırakılacağı öğrenildi. Kaynaklar, o bölgede başka gemilere de benzer uygulamalar yapıldığı, gemiye el konulması gibi bir durumun söz konusu olmadığı bilgisini verdi. Geminin işletmecilerinin taraflarla temasa geçmeleri üzerine, mürettebatın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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