Kosova'da hükümeti kurma yetkisi Glauk Konjufca’ya verildi

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, genel seçimin galibi Kendin Karar Al Hareketi (Vetevendosje) Genel Başkanı Albin Kurti’nin Meclise sunduğu hükümetin güven oyu alamamasının ardından, hükümet kurma yetkisini aynı partiden Glauk Konjufca’ya verdiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Osmani, düzenlediği basın toplantısında, Anayasa Mahkemesi’nin önceki kararlarına uygun olarak Glauk Konjufca’yı hükümeti kurmakla görevlendirdiğini söyledi.

Osmani, ilk hükümeti kurma girişiminin başarısız olmasının ardından yeni bir görevlendirme belirlemek amacıyla siyasi partilerle istişarelerde bulunduğunu ancak yalnızca Vetevendosje’nin aday isim sunduğunu ifade etti.

Genel çıkarın kurumların oluşturulmasından yana olduğunu belirten Osmani, “En azından vatandaşların hizmetinde önemli kararları alabilecek kurumların kurulması için her türlü çabayı göstermeliyiz.” dedi.

Osmani, hükümetin ikinci denemede de kurulamaması durumunda seçimlerin ilan edileceğini bildirdi.

Konjufca’nın en geç 15 gün içinde kabinesini ve programını onay için meclise sunması gerekiyor.

Karar, ülkede 9 Şubat'taki genel seçimden birinci çıkan Vetevendosje'nin resmi önerisi üzerine alınırken, yerel basında Konjufca’nın hükümeti kurabilmesi durumunda Albin Kurti’nin Dışişleri Bakanı görevini üstleneceği ifade edildi.

Konjufca daha önce Meclis Başkanı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerini yürütmüştü.





9 Şubat'taki seçim

Kosova'da 9 Şubat'taki seçimin resmi sonuçlarına göre, 120 sandalyeli meclisteki 100 sandalyeden 48'ini Vetevendosje, 24'ünü Kosova Demokratik Partisi (PDK), 20'sini Kosova Demokratik Birliği (LDK), 8'ini Kosova Geleceği İçin İttifak (AAK)/NISMA kazanmıştı. Meclisteki diğer 20 sandalye ise çoğunluk olmayan topluluklara ayrılıyor.

15 Nisan’da başlayan meclisin oluşum süreci, meclis başkanı ve yardımcıları seçimi konusunda partiler arası yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle uzamış, 10 Ekim’de Sırp topluluğuna ayrılan başkan yardımcılığı seçiminin tamamlanmasının ardından yeni hükümet kurulma sürecinin başlamasının önü açılmıştı.

Yeni hükümetin kurulabilmesi için güven oylamasında 120 sandalyeli meclisin 61'inin oyunun alınması gerekiyor. Albin Kurti'nin 26 Ekim’de meclise sunduğu yeni hükümet yapılan güven oylamasında yeterli oyu alamamıştı.

2021 yılında başbakan seçilen Kurti, görev süresi sona ermesine rağmen yeni hükümet henüz kurulamadığı için başbakanlık görevini sürdürüyor.







