Kosova’daki Adem Jashari Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle kapatıldı

Vucic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kraljeva ve Raska arasında bir yerde. Sırbistan Ordusu birliklerini ziyaret ettim ve Kosovalı Sırpların temsilcileriyle toplantı için yola devam ediyorum. Adalet ve gerçeğe inanıyorum ama Sırpların gücüne ve kararlılığına daha çok. ifadelerine yer verdi.