Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumu kötü: 59 yıl sonra ilk kez parlamento açılışına katılmayacak

Buckingham Sarayı, 96 yaşındaki İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in, İngiltere Parlamentosu'nun resmi açılış törenine bu yıl katılamayacağını duyurarak, Kraliçe’nin resmi törende yapması planlanan geleneksel konuşmasını yapamayacağını aktardı.
Yarın gerçekleşecek olan Parlamento açılış töreninde, Kraliçe Elizabeth yerine oğlu Galler Prensi Charles'ın Kraliçe adına konuşma yapacağı belirtildi.
"Kraliçe epizodik hareketlilik sorunları yaşamaya devam ediyor” Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada, "Kraliçe epizodik hareketlilik sorunları yaşamaya devam ediyor. Doktorlarıyla istişare ederek, yarın için isteksizce Parlamentonun resmi açılışına katılmamaya karar verdi" denildi.
DÜNYA
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşına girdi
Kraliçe’den 59 yıl sonra bir ilk
Kraliçe Elizabeth, 59 yıl sonra ilk kez bir Parlamento açılışına katılmamış olacak. Daha önce tahtta bulunduğu süre boyunca Kraliçe, 1959 ve 1963 yıllarında hamile olduğu için 2 kez Parlamento açılışına katılmamıştı.
İngiltere'de her Parlamento yılının açılışında konuşma yapan Kraliçe Elizabeth, bu törenler sırasında hükümetin yasama planlarını, gündemini ve getirmek istediği yasaları belirttiği bir konuşma yapıyordu. Bir süredir yaşadığı hareketlilik sorunları nedeniyle Kraliçe Elizabeth, son zamanlardaki bir takım etkinlikleri iptal etmek zorunda kalmıştı. En son geçtiğimiz hafta Kraliçe’nin her yaz ayında Buckingham Sarayı'nda gerçekleşen bahçe partilerine katılmayacağı belirtilmişti.
Öte yandan İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip olan Kraliçe Elizabeth, bu yıl haziran ayında tahttaki 70. yılını kutlayacak. İngiltere'de Platinium Jubile olarak adlandırılan bu kutlamalara Kraliçe’nin katılımıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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Karısı Meghan Markle ile birlikte 2020 yılında İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıp ABD'ye yerleşen Prens Harry, olaylı Oprah Winfrey röportajından sonra bu kez ABD'nin NBC kanalında ekrana gelen Today adlı program için röportaj verdi.
Evinin artık ABD olduğunu söyleyen Harry, konuşmasında ne ağabeyi William'ı ne de babası Charles'ı özlediğini söyledi. Fakat buna karşılık babaannesi hakkında olumlu sözler sarf etti. Harry, Kraliçe 2. Elizabeth ile ilgili olarak \"Onun korunduğundan ve etrafında iyi insanlar bulunduğundan emin olmak istiyorum\" diye konuştu. Prens, küçük bir çocukken kaybettiği annesi Diana'yı ise yaptığı her şeyde hissettiğini sözlerine ekledi.
Eşi Meghan Markle ile birlikte Invictus Games için Hollanda'nın The Hague kentinde bulunan Prens Harry, bu kez Oprah Winfrey'e söylediği tarzda olay yaratacak cümleler kurmadı. Ama yine de ailesiyle, özellikle de babası Charles ve ağabeyi William ile ilişkisinin \"güllük gülistanlık\" olmadığının da ipuçlarını verdi. Harry, artık \"evinin ABD\" olduğunu da sözlerine ekledi.
Prens Harry, babaannesi Kraliçe 2. ElizabetH ile geçen hafta gerçekleştirdiği sürpriz görüşmeden de söz etti röportajında. Kraliçe, eşi Meghan Markle ve kendisinin oturup birlikte çay içtiklerini söyledi. Kraliçe 2. Elizabeth ile ilişkisi hakkında da şu sözleri sarf etti:\" Bizim gerçekten çok özel bir ilişkimiz var. Onun başkasıyla konuşamayacağı şeyleri konuşuyoruz.\"
Bu arada Harry'ye, Kraliçe'nin onu ve eşi Meghan Markle'ı Platin Jübile kutlamaları için Londra'ya davet ettiği hatırlatıldı. Bunun üzerine Harry bu davete gidip gitmeyeceğini henüz bilmediğini anlattı. Bu konuda güvenlikle ilgili sorunlar bulunduğunu belirtip \"Benim yapmaya çalıştığım şey bu. Çocuklarımın, Kraliçe ile tanışmasının mümkün olabilmesi için uğraşıyorum\" dedi.
NBC için kamera karşısına geçen Prens Harry, Hoda Kotb'un Prens Charles ve Prens William'ı özleyip özlemediğini sorması üzerine konuyu geçiştirmeye çalıştı. O noktada, Hollanda'ya seyahat nedeni olan Invictus Games'i öne sürerek o konuya odaklandığını belirtti.ABD'ye döndüğünde ise kendi ailesiyle ilgileneceğini sözlerine ekledi.
Prens Harry, röportajda annesi Prenses Diana ile ilgili de konuştu. Henüz 12 yaşında bir çocukken annesiz kalan Harry \"Şimdi yaptığım her şeyde onun varlığını hissediyorum\" dedi. Prens, bu duyguyu özellikle de son iki yılda eskisinden çok daha fazla hissettiğini gizlemedi. Harry, oğlu Archie ile annesi Diana hakkında konuştuğunu ve ailesiyle yaşadığı evde onun fotoğrafları olduğunu da ifade etti.
Prens Harry daha önce yaptığı bir açıklamada, \"Annemiz hayatını insanlara hizmet etmeye adamış inanılmaz bir kadındı. Dayanıklı, cesur ve tartışmaya mahal vermeyecek şekilde dürüsttü. Bir sömürü kültürünün ve etik olmayan uygulamaların dalgalanma etkisi, nihayetinde canını aldı\" değerlendirmesini yapmıştı. Bu tür uygulamaların hala yaygın olmasından derin endişe duyduğunu belirten Prens Harry, \"Annemiz bu yüzden hayatını kaybetti ve hiçbir şey değişmiş değil\" demişti.
Anneleri Prenses Diana, henüz 36 yaşında hayata veda ettiğinde William 15, Harry de 12 yaşındaydı. Diana Spencer'in cenaze töreninde, kortejde yan yana ve acılarını dışarıya yansıtmadan yürüyen iki kardeş o andan sonra da birkaç yıl öncesine kadar birbirlerinin yoldaşı oldu.
Harry, annelerini kaybettikten sonra yaşadığı ruhsal çöküntü nedeniyle zor günler geçirdiği dönemde en büyük destekçisinin William olduğunu anlatmıştı yıllar önce. Prens Harry, 2017 yılında verdiği bir röportajda ağabeyi hakkında \"Ağabeyim, Tanrı onu korusun, bana çok büyük destek oldu\" diyerek o dönemi anlatmıştı.
Ondan sonra da William ile Harry, hayat yolculuğunda birbirlerine hep yakın oldular. En mutlu günlerinde, yani sevdikleri kadınlarla evlenirken birbirlerinin sağdıcı oldular. Fakat Harry'nin Meghan Markle ile evlenmesinden sonra iki kardeşin yolları ayrılmaya başladı.
Önce ortak kullandıkları sosyal medya hesapları ardından da evleri, hatta ülkeleri. Prens Harry, bu ayrılık sürecinde verdiği bir röportajda \"Daha önce de söylediğim gibi, William'ı seviyorum. Bir cehennemin içinden beraber geçtik, bir deneyimi paylaştık. Ama şimdi farklı yollardayız\" diye konuştu.
Önce ortak kullandıkları sosyal medya hesapları ardından da evleri, hatta ülkeleri. Prens Harry, bu ayrılık sürecinde verdiği bir röportajda \"Daha önce de söylediğim gibi, William'ı seviyorum. Bir cehennemin içinden beraber geçtik, bir deneyimi paylaştık. Ama şimdi farklı yollardayız\" diye konuştu
Prens William ile Prens Harry, ayrılığın ardından iki kez zorunlu olarak yan yana geldi. Biri dedeleri Prens Philip'in geçen yıl 17 Nisan'daki cenaze törenindeydi. İki kardeş bu törende farklı yerlerde dursunlar diye cenaze kortejinde özel düzenlemeler yapıldı. Fakat William ile Harry, kilisedeki dini törenin ardından William'ın eşi Kate Middleton'ın girişimiyle bir süre birlikte yürüyüp sohbet etti. Herkes aralarının düzeldiğini düşünüyordu ama işin aslının öyle olmadığı görüldü. Harry apar topar ABD'ye ailesinin yanına döndü. İki kardeş daha sonra 1 Temmuz'da anneleri Diana anısına yapılan bir anıtın açılışı için yine Londra'da buluştu. Ama o da zorunlu bir durumdu. Her ne kadar kameralar karşısında sohbet ederek birlikte yürüseler de araları yine düzelmedi. Yine Harry, hemen ABD'ye döndü.
Kraliyet ailesi hakkında konuşan Prens Harry: Son iki yıldır yaptığım her şeyde annemi hissediyorum
Kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry, verdiği röportajda babaannesi Kraliçe Elizabeth hakkında olumlu sözler sarf etti. Harry, "Onun korunduğundan ve etrafında iyi insanlar bulunduğundan emin olmak istiyorum" diye konuştu. Prens, küçük bir çocukken kaybettiği annesi Diana'yı ise yaptığı her şeyde hissettiğini sözlerine ekledi.