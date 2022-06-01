Kraliçe’nin altın taht arabası

İngiltere’de 96 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth, tahttaki 70. yılını doldurdu ve “platin jübilesine” erişen ilk İngiliz hükümdar unvanını aldı. Bu kapsamda 2 Haziran’da başlayacak ve 4 gün sürecek kutlamalarda geçit törenine katılacak olan Kraliçe’yi taşıyacak altın taht arabası 20 yıl sonra görücüye çıktı.
Kraliçe’nin altın arabası, en son 2002 yılında 50 yıllık görev süresini doldurmasını kutlamak için düzenlenen gösterilerde (altın jübile) görülmüştü. 260 yıllık altın aracın provalar için Londra’nın merkezinde kısa bir süre kullanıldığı belirtildi.