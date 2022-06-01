Dünya Kraliçenin altın taht arabası
AVRUPA

Kraliçe’nin altın taht arabası

İngiltere’de 96 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılını doldurması şerefine

2 Haziran’da başlayacak ve 4 gün sürecek kutlamalarda geçit törenine katılacak olan Kraliçe’yi taşıyacak altın taht arabası 20 yıl sonra görücüye çıktı.

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Kraliçe’nin altın taht arabası
260 yıllık altın aracın provalar için Londra’nın merkezinde kısa bir süre kullanıldığı belirtildi.

İngiltere’de 96 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth, tahttaki 70. yılını doldurdu ve “platin jübilesine” erişen ilk İngiliz hükümdar unvanını aldı. Bu kapsamda 2 Haziran’da başlayacak ve 4 gün sürecek kutlamalarda geçit törenine katılacak olan Kraliçe’yi taşıyacak altın taht arabası 20 yıl sonra görücüye çıktı.

Kraliçe 2. Elizabeth
Kraliçe 2. Elizabeth

Kraliçe’nin altın arabası, en son 2002 yılında 50 yıllık görev süresini doldurmasını kutlamak için düzenlenen gösterilerde (altın jübile) görülmüştü. 260 yıllık altın aracın provalar için Londra’nın merkezinde kısa bir süre kullanıldığı belirtildi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşına girdi
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth 96 yaşına girdi
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