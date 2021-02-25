Dünya Kraliyet ailesinden resmen ayrılmışlardı Harry ve Meghanın yerine kimin geleceği belli oldu
AVRUPA

Kraliyet ailesinden resmen ayrılmışlardı: Harry ve Meghan'ın yerine kimin geleceği belli oldu

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Harry ve oyuncu eşi Meghan Markle'ın bir süre önce bıraktıklarını duyurdukları Kraliyet Ailesi'ndeki kamusal görevlerine geri dönmeyecekleri açıklamıştı. Harry ve Meghan çiftinin yerine Prenses Anne ve Wessex Kontesi Sophie'yi getirecek.

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Meghan Markle ve Prens Harry
Meghan Markle ve Prens Harry

Prens Harry ve Meghan Markle'ın cuma günü kraliyet görevlerini resmi olarak bırakmalarının ardından yerlerine kimin geleceği merak ediliyor. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in, çiftin bıraktığı boşlukları kimin dolduracağını belirlemesi bekleniyor.

  • Daha önce bu pozisyonlar için Prenses Beatrice ve Prens Eugenie’nin isimleri geçse de bugünlerde gündemde olanlar Prenses Anne ve Wessex Kontesi Sophie.

Yerlerine geçecek isimler belirlenmişti

Kraliyet Ailesi'ne yakın bir kaynak Prens Harry ve Meghan Markle'ın yerine gelecek isimlerin çok önce belirlendiğini söyledi. İddiaya göre; tehlike belirdiğinde, Dük ve Düşes'in geri dönmeye ve ekibin bir parçası olmaya niyetlerinin olmadığı açıktı ve Kraliçe uzun zaman önce boşaltacakları görevler için tercih ettiği adaylara dair kararını verdi.

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Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri'ndeki başkomutanlık unvanını alması bekleniyor

İkinci çocuklarını bekleyen 36 yaşındaki Harry ve 39 yaşındaki Meghan'ın Kraliyet Deniz Piyadeleri'nde, Kraliyet Ulusal Tiyatrosu'nda, İngiliz Milletler Topluluğu Üniversiteleri Birliği'nde, Rugby Futbol Federasyonu'nda bir dizi görevi bulunuyordu. Prenses Anne'in, Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri'ndeki başkomutanlık unvanını alması bekleniyor. Wessex Kontesi Sophie'nin Meghan'ın Kraliyet Ulusal Tiyatrosu'ndaki hamiliğini devralabileceği belirtiliyor.

Kraliçe Elizabeth koronavirüsten kaçtı: Buckingham Sarayını terk etti
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İngiltere’de koronavirüs nedeniyle can kaybı 21’e yükselirken Kraliçe Elizabeth de virüs korkusuna kapıldı.
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Kraliçe, hükümetin Cobra adlı acil durum toplantısından sonra Buckingham Sarayı’nı terk etti.
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93 yaşındaki Kraliçe ve 98 yaşındaki eşi Prens Philip, Sandringham’daki Windsor konutunda karantina altına alındı.
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Cuma günü Kraliçe’nin yapması planlanan Cheshire ve Camden ziyaretleri virüs salgını nedeniyle ertelenmişti.
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The Sun gazetesi Kraliçe için şu ifadeleri kullandı: Kraliçe’nin sağlık durumu iyi, ancak onun için en iyisi taşınması oldu. Pek çok çalışanı da corona virüs nedeniyle paniğe kapılmış haldeydi. Fakat 94 yaşına girmesine haftalar kaldı ve uzmanlar kendisine zarar verecek konumdan çıkarılmasının en doğrusu olduğuna inanıyor.
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Kraliçe Elizabeth, geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgınının görevleri yerine getirmeyi engellememesi gerektiğini belirtmişti.
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Kraliçe, 9 Mart'ta yapılan Commonwealth Day (Milletler Topluluğu Günü) kutlamasında halkın arasına karışmıştı.
Kraliçe Elizabeth koronavirüsten kaçtı: Buckingham Sarayını terk etti
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını İngiltere'yi de vurdu. Yaşamını yitirenlerin sayısı 21'e yükselince 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth çalışanlarıyla birlikte Buckingham Sarayı'ndan ayrılmak zorunda kaldı. Kraliçe ve 98 yaşındaki eşi Prens Philip, Sandringham'daki Windsor konutunda karantinaya alındı.
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