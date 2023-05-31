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Kremlin: Putin ve Erdoğan yakın bir tarihte görüşecek

Kremlin, Rus lider Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir görüşme yapacaklarını açıkladı. Ancak görüşmenin ne zaman ve nerede yapılacağının henüz kararlaştırılmadığını bildirdi.

14:22 . 31/05/2023 Çarşamba
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Recep Tayyip Erdoğan - Vladimir Putin (Arşiv)

Recep Tayyip Erdoğan - Vladimir Putin (Arşiv)

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
, gazetecilerin sorusu üstüne,
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ile
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
’ın ‘öngörülebilir gelecekte’ yüz yüze görüşmeyi planladıklarını kaydetti. Reuters'da yer alan habere göre,
“Putin, Erdoğan’ı seçim zaferi, yeniden Türkiye Cumhurbaşkanı seçilmiş olması nedeniyle tebrik etmek için aradığında, her iki lider de öngörülebilir gelecekte ikili bir görüşme gerçekleştirme niyetinde olduklarını teyit ettiler”
diyen Peskov, söz konusu görüşmenin nerede ya da ne zaman gerçekleşeceğinin belirlenme aşamasında olduğunu ekledi:
“Bu görüşmenin nerede olacağını ve ne zaman gerçekleşeceğini iki liderin programlarına göre kararlaştırmak gerekecek. Fakat böyle bir anlaşma var ve bu görüşmenin hazırlığını yaptığımızı söyleyebilirim.”


#Recep Tayyip Erdoğan
#Vladimir Putin
#Rusya
#Türkiye
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