Kremlin Rus ordusunun 2 şehri ele geçirdiğini duyurdu

10:0428/12/2025, Pazar
DHA
Rusya, ordusunun Donetsk bölgesinde Dimitrov, Zaporijya bölgesinde de Gulyaypole şehirlerini ele geçirdiğini duyurdu.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortak Askeri Grubu'nun yönetim merkezini ziyaret ettiği bildirildi. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Merkez Askeri Grubu Komutanı Valeriy Solodçuk ve Doğu Askeri Grubu Komutanı Andrey Ivanayev'in, Putin'e Ukrayna'da cephedeki durum hakkında bilgi verdiği belirtilen açıklamada, “Putin, Donetsk Halk Cumhuriyetinin Dimitrov, Zaporijya bölgesinde de Gulyaypole kentlerinin kurtarıldığı konusunda bilgilendirildi” denildi.


Askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, Rus askerlere minnettar olduğunu söyleyen Putin, “Dimitrov'un ele geçirilmesi, Donetsk Halk Cumhuriyetinin tamamıyla kurtarılmasına yönelik ciddi adım. Gulyaypole ise Zaporijya bölgesinin ikinci büyük şehridir. Bu kentin kurtarılması, Zaporijya'da birliklerimizin ilerleyişi için imkan sağlıyor” ifadelerini kullandı.


Kiev yönetiminin çatışmayı barışçıl şekilde çözmek için acele etmediğini kaydeden Putin, "Eğer Kiev yönetimi meseleyi barışçıl yollarla çözmeye yanaşmazsa, karşı karşıya olduğumuz tüm sorunları silah kullanarak özel askeri operasyonla çözeceğiz" dedi.



