Kudüs Valisi ama Kudüs’e giremiyor: Adnan Gays Yeni Şafak'a konuştu

İşgalci İsrail’in Kudüs’ü Yahudileştirme planına karşı mücadele eden Filistinlilere uyguladığı zulümler bitmiyor. Yıllardır her türlü baskıyı gören Filistinli’den biri de Kudüs Valisi Adnan Gays. Dünyada hiçbir valinin karşılaşmayacağı sorunlarla mücadele ediyor. Gözaltına alınıyor, tutuklanıyor, evine baskınlar düzenleniyor, valisi olduğu şehrin büyük bir bölümüne girişi yasaklanıyor ve her gün işgalcilerin yeni bir baskı yöntemiyle karşılaşıyor.

29 KERE GÖZALTINA ALINDIM

Yaklaşık dört yıldan bu yana Kudüs’ün valiliğini yürüten Adnan Gays, yaşadığı zorlu süreçleri Yeni Şafak’a anlattı. “Benim şahsıma yapılan saldırılar Filistin halkının çektiği acıların yanında hiçbir şey” diyen Gays, şunları anlattı:

“Kudüs valisi olarak görevimi üstlendiğimden beri 29 defa gözaltına alındım, sayamayacağım kadar onlarca kez sorguya çağrıldım. Evime ve ofisime defalarca baskın düzenlendi. Günlük ve sistematik olarak farklı farklı şekilde baskıya uğruyorum.”

BENİ SİNDİRMEYE ÇALIŞIYORLAR

“Hakkımda dört askeri karar alındı. Bu kararlar doğrultusunda Batı Şeria’ya ve Doğu Kudüs’e geçmem, aralarında Filistin Başkanı’nın da olduğu Kudüs’ün önde gelen isimlerinden 51 kişi ile görüşmem, tüm etkinlik, faaliyet ya da özel günlerde konuşma yapmam yasaklandı. Kudüs valisiyim ve Doğu Kudüs’teki bölgelerinden birinde ikamet ediyorum ama Doğu Kudüs’te bulunan birçok bölgeye girmem yasak. Böyle bir şey hayal edebiliyor musunuz? İşgalci yönetim hiç vazgeçmeden bir vali olarak beni sindirmeye çalışıyor.”

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KIZIMIN DÜĞÜNÜNE BİLE GİDEMEDİM

“Geçtiğimiz aylarda kızımın düğününe bile gitmemi engellediler. Düğünden önceki üç gün boyunca evimize baskın düzenlendiler. Düğün tatlısı törenlerini ve evdeki neşeyi bozmak için çalıştılar. Son gün kapıma geldiler ve işgalci yetkililerden özel izin alırsam, kızımın düğününe katılabileceğimi söylediler. Beni küçük düşürmek için bu adımı attıklarını biliyordum. İnancıma ihanet etmemek için kabul etmedim ve gözaltına alındım. Kızımın yanında olamadım. Ancak Kudüs’ teki Filistinliler akın akın düğüne geldi. Yokluğumda ailemi yalnız bırakmadılar. Bizi ayakta tutan da işte bu dayanışma ruhudur.”

Yeni bir nekbe yaşamayacağız

Batı ya da Doğu Kudüs olarak değil tüm Kudüs’ün işgal altında olduğuna vurgu yapan Gays, şunları söyledi: “İşgalci İsrail, Kudüs’e yönelik çok fazla ihlal gerçekleştiriyor. Filistin’in başkenti olan Kudüs’ü Filistin topraklarından tamamen koparmaya çalışıyor. Filistinliler bunu daha önce yaşadı ve evlerini terk edip 1948’de işgal edilen Filistin topraklarına göç etti. Bugün bize yeni bir nekbe yaşatmak için uğraşıyorlar.”

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HİÇBİR YERE GİTMİYORUZ

“Biz buradayız ve hiçbir yere gitmiyoruz. Daha önce bir nekbe yaşadık ve yeni bir nekbe yaşamayacağız. Tavrımızı birkaç kelime ile özetleyecek olursam, ya izzetli bir şekilde bu toprak üzerinde yaşayacağız ya da şehit olarak bu toprak altında yatacağız. Başka üçüncü bir yol yok. İşgalin önünde asla diz çökmeyeceğiz.”

25 bin ev yıkım tehdidi altında

Kudüs’te her gün bir yıkım gerçekleştiğine dikkat çeken Gays, şunları anlattı: “Kudüs’te 25 bin ev yıkım tehdidi altında ve işgalciler günlük yıkım katliamı gerçekleştiriliyor. Bir taraftan izinsiz olduğu bahanesiyle evleri yıkmaya, diğer taraftan evlerin inşa edildiği toprağın başkalarına ait olduğu bahanesiyle gasp etmeyi sürdürüyorlar. Üstelik Filistinliler evlerini kendi elleriyle yıkmak zorunda kalıyor. Mecsid-i Aksa’nın bitişiğindeki Silvan Mahallesinde 60 bin Filistinli yaşıyor ve bu bölge yok edilme tehdidiyle karşı karşıya.”

FOTOĞRAF 19 İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti. Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 215 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı. İsrail polisinin Filistinlilere 8 Mayıs'taki müdahalesinde ise 90 kişi yaralandı, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirildi. Dün sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale ederek, 10 kişiyi yaraladı. İsrail güçlerinin, Kudüs’te Filistinlilere yönelik şiddeti ve müdahalesi artarak devam ediyor. İsrail güçleri, sabah saatlerinde MEscid-i Aksa’da bulunan Filistinlilere bir kez daha müdahale etti. Mescid-i Aksa’da ibadet eden saldıran İsrail güçleri, gerçek mermi göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı. İsrail güçlerinin müdahalesinde en az 200 Filistinli yaralandı Filistin Kızılayı, yaralılar yüzünde ve gözlerinde ciddi yaralanmalar meydana geldiğini açıklarken İsrail güçlerinin, sağlık ekiplerin yaralıları tahliye etmek için bölgeye girmelerine izin vermediğini açıkladı. Kudüs'te Müslümanların çığlıkları yankılanıyor: Filistinliler Aksa için direniyor İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te sabah namazını Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, işgalci Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tuttukları sırada İsrail güçlerinin saldırısına uğradı. Sabah namazını Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirdi. İsrail polisi, Filistinlilere gaz bombası ve ses bombasıyla saldırdı. BiP'te paylaş

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Daha vahşice saldıracaklar!

Uluslararası güçlerin Filistin söz konusu olduğunda sessiz kaldığına vurgu yapan Kudüs Valisi, şöyle devam etti: “BM’nin kararına göre Yahudi yerleşimi birimleri tamamen yasadışı. Ancak işgal devleti BM ve uluslararası güçler tarafından verilen hiçbir kararı uygulamıyor. Bütün bunlara dünyadan ses çıkmıyor ve işgalciler engelleyecek adımlar atılmıyor. Bu sessizlik onların desteklenmesi anlamına geliyor.”

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BU YIL ZOR GEÇECEK

“2022 yılında daha vahşi saldırılar bekliyoruz. Kudüs’ü Yahudileştirmek için daha vahşi bir şekilde saldırmaya devam edecekler. İşgalcilerin sinsi planlarını engelleyen tek şey ise Kudüs’te yaşayan 400 bine yakın Filistinli’nin bir dağ gibi durması ve direnmesidir. Ancak bu sadece Filistinlilerin değil tüm İslam ve Arap dünyasının görevi.”

AĞAÇLAR BİLE HEDEF

“Kudüs’te her şey işgalcilerin hedefinde. Ağaçları, taşları, evleri, insanları meşru bir hedef haline getirdiler. Çocukları bile tutukluyorlar. Ancak Kudüs semalarında her şeye rağmen ezan ve çan sesleri yankılanıyor.”