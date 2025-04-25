Kudüs’te bin 900 yeni işgal konutu

Gazze’yi yerle bir eden İsrail, işgal altındaki Kudüs’te de ilhâk planını adım adım ilerletiyor. Son olarak istilacı İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi Planlama ve İmar Komisyonu, Gilo yerleşimini genişletmeyi amaçlayan yeni bir yerleşim planını tanıttı. Plan, Kudüs'ün güneybatısındaki Beyt Cala kasabasına ait araziler ve tarihi zeytinlikleri içeren, tahmini 176 dönümlük alanı etkileyecek. Proje yaklaşık bin 900 yeni yerleşim biriminin inşasını içeriyor. Yeni yayılmacılığı Filistin topraklarında İsrail yerleşim birimi inşasına karşı çıkan Ir Amim adlı İsrailli grup duyurdu. Buna göre Kudüs Belediyesinde Yerel Planlama ve İmar Komisyonu dün Gilo Mahallesini doğuya doğru genişletmeyi amaçlayan yeni bir planı görüştü. Plan, Filistin'in Beyt Cala kasabası sakinlerine ait arazi ve tarihi zeytinlikleri kapsayan 176 dönümlük bir alana yayılacak bin 900 yeni konutun eklenmesini içeriyor.
EV YIKIMLARINDA YÜZDE 14 ARTIŞ
Kudüs'te Filistinli ailelere inşaat izni vermeyen işgal yönetimi, Filistinlilerin yeni inşa ettikleri ya da genişlettikleri evlerini, barakalarını ve dükkânlarını ruhsatsız bahanesiyle yıkarken Filistinlilerden gasp edilen topraklar üzerinde Yahudi işgalciler için yeni konutlar inşasını sürdürüyor. Ir Amim'den araştırmacı Avi Tatarsky, İsrail’in Müslümanlar için kutsal ay Ramazan ayında bile ev yıktığını hatırlattı. Tatarsky, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinli ev yıkımlarının, 2023'e göre yüzde 14 arttığını belirtti. Filistinliler bu eylemleri İsrail'in Doğu Kudüs'ü Yahudileştirmeye yönelik geniş kapsamlı politikası görüyor.