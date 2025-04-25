Kudüs’te bin 900 yeni işgal konutu

Gazze’yi yerle bir eden İsrail, işgal altındaki Kudüs’te de ilhâk planını adım adım ilerletiyor. Son olarak istilacı İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi Planlama ve İmar Komisyonu, Gilo yerleşimini genişletmeyi amaçlayan yeni bir yerleşim planını tanıttı. Plan, Kudüs'ün güneybatısındaki Beyt Cala kasabasına ait araziler ve tarihi zeytinlikleri içeren, tahmini 176 dönümlük alanı etkileyecek. Proje yaklaşık bin 900 yeni yerleşim biriminin inşasını içeriyor. Yeni yayılmacılığı Filistin topraklarında İsrail yerleşim birimi inşasına karşı çıkan Ir Amim adlı İsrailli grup duyurdu. Buna göre Kudüs Belediyesinde Yerel Planlama ve İmar Komisyonu dün Gilo Mahallesini doğuya doğru genişletmeyi amaçlayan yeni bir planı görüştü. Plan, Filistin'in Beyt Cala kasabası sakinlerine ait arazi ve tarihi zeytinlikleri kapsayan 176 dönümlük bir alana yayılacak bin 900 yeni konutun eklenmesini içeriyor.