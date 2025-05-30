Kuru temizleme tesisinde mumyalanmış bebek cesedi bulundu

Olay, Salı günü akşam saat 21.00 sularında Alsco Uniforms adlı kuru temizleme şirketine yapılan bir çağrıyla ortaya çıktı.





Çalışanlar, çamaşırların arasında küçük bir bebek cesedi fark etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, bebeğin "mumyalanmış halde" olduğunu ve şiddetli formaldehit kokusu nedeniyle embalm (mumyalama) işlemi geçirmiş olabileceğini belirtti.





Dallas’tan yola çıkan cenaze evine ait

Shreveport polisi, çamaşırların Dallas’taki Golden Gate Cenaze Evi’nden geldiğini tespit etti. Yetkililer, bebeğin 3 Mayıs’ta hayatını kaybettiğini ve 17 Mayıs’taki cenaze töreninin ardından yakılmak üzere işlemlerinin planlandığını açıkladı.





Ancak bebek cesedi, yanlışlıkla çamaşırlarla birlikte Louisiana’ya gönderildi.





İhmal şüphesi öne çıkıyor

Shreveport Polis Departmanı'ndan Cpl. Chris Bordelon, “Bu açıkça bir ihmal vakasıdır. Sorumluluğun cenaze evi ya da temizlik firmasında olup olmadığı araştırılıyor” dedi.





Bebek, üzerinde “K.M.” baş harflerinin işlendiği kıyafetle bulundu. Şu ana kadar kimliğiyle ilgili resmi olarak yalnızca bu bilgi doğrulandı.





Olayda herhangi bir kasıtlı suç unsuruna rastlanmadı; ancak soruşturma hem Louisiana hem de Teksas eyalet yasaları kapsamında sürdürülüyor. Teksas Cenaze Hizmetleri Komisyonu da bilgilendirildi.





Aileye iade süreci başlatıldı

Bebek cesedi şu anda Caddo Parish Adli Tabip Ofisi’nin gözetiminde.





Yetkililer, bebeğin ailesine Dallas’a iadesi için çalışmalar yürütüldüğünü duyurdu. Golden Gate Cenaze Evi ise NBC Dallas-Fort Worth'un yorum talebine yanıt vermedi.



