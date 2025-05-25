Kütük zannetti, dev yılan çıktı: Yaklaşık 4 insan boyutundaydı ve tüm yolu kaplamıştı...

Avustralya’da otomobiliyle seyir hâlinde olan Kanadalı yazar Kat Finnerty, hayatının en ürkütücü anlarından birini yaşadı. Zifiri karanlıkta yolun ortasında gördüğü dev cismi önce bir ağaç kütüğü sandı. Ancak yaklaştığında bunun, yolun neredeyse tamamını kaplayan altı metrelik bir yılan olduğunu fark etti.
Kanadalı yazar Kat Finnerty, Avustralya’da çıktığı bir yolculukta yılan korkusuyla yüzleşmek zorunda kaldı. Gece geç saatlerde imza gününden dönerken yolun ortasında duran bir kütük sandığı cismin aslında dev bir çalı pitonu olduğunu anlayan yazar, şaşkınlık içinde aracını durdurdu.
Yaklaşık 4 insan boyutundaydı ve tüm yolu kaplamıştı...
Yahoo News’te yer alan habere göre, Finnerty'nin karşılaştığı çalı pitonu yaklaşık 6 metre uzunluğundaydı ve yolu tamamen kapatmıştı. Yolun kenarlarından geçiş mümkün olmadığı için araçla ilerleyemeyen yazar, her ne kadar yılanlardan korktuğunu söylese de bu dev canlıya zarar gelmesini istemedi.
Durumu daha iyi değerlendirebilmek için bölgeyi tanıyan bir kişiyi arayarak yardım isteyen Finnerty, bir yandan da yaşadığı anları kaydetmeye başladı.
Kuyruğuna dokundu, ormana kaçtı
Yılanın bulunduğu yerden hareket etmeye hiç niyeti olmadığını söyleyen Finnerty, bir süre bekledikten sonra cesaretini toplayarak yılanın kuyruğuna hafifçe dokundu.
Bu temasın ardından piton sessizce ve hızlı bir şekilde yoldan çekilerek ormana yöneldi. Korkusunu yenen Finnerty, hem yılanın ezilmesini engellemiş oldu hem de unutulmaz bir deneyim yaşadı.