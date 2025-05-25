Kütük zannetti, dev yılan çıktı: Yaklaşık 4 insan boyutundaydı ve tüm yolu kaplamıştı...

Kanadalı yazar Kat Finnerty, Avustralya’da çıktığı bir yolculukta yılan korkusuyla yüzleşmek zorunda kaldı. Gece geç saatlerde imza gününden dönerken yolun ortasında duran bir kütük sandığı cismin aslında dev bir çalı pitonu olduğunu anlayan yazar, şaşkınlık içinde aracını durdurdu.









Yaklaşık 4 insan boyutundaydı ve tüm yolu kaplamıştı...





Yahoo News’te yer alan habere göre, Finnerty'nin karşılaştığı çalı pitonu yaklaşık 6 metre uzunluğundaydı ve yolu tamamen kapatmıştı. Yolun kenarlarından geçiş mümkün olmadığı için araçla ilerleyemeyen yazar, her ne kadar yılanlardan korktuğunu söylese de bu dev canlıya zarar gelmesini istemedi.









Durumu daha iyi değerlendirebilmek için bölgeyi tanıyan bir kişiyi arayarak yardım isteyen Finnerty, bir yandan da yaşadığı anları kaydetmeye başladı.









Kuyruğuna dokundu, ormana kaçtı





Yılanın bulunduğu yerden hareket etmeye hiç niyeti olmadığını söyleyen Finnerty, bir süre bekledikten sonra cesaretini toplayarak yılanın kuyruğuna hafifçe dokundu.







