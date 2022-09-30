Kuzey Kore durmuyor: Füzeler art arda ateşlendi

Hayat

Uzun süreli baş ağrısına dikkat: Beyin kanaması habercisi olabilir

Beyin anevrizmasının basitçe beyindeki kan damarlarında çıkıntı ya da balonlaşma olarak tanımlanabileceğini belirten Op. Dr. Kerim Kenan Coşkun, "Beyin anevrizmaları atardamar duvarında incelme nedeniyle oluşurlar. Beyin atardamarlarından kaynaklanan bir anevrizmanın kanaması ise beyinde kanamaya neden olur. Bu tür bir kanama felç, koma veya ölüme neden olabilir" dedi.