Kuzey Kore'den Güney Kore'ye sıra dışı misilleme! İçi dışkı ve çöp dolu balonlar gönderdi

"Kuzey Kore'nin bu eylemleri açıkça uluslararası hukuku ihlal ediyor ve halkımızın güvenliğini ciddi şekilde tehdit ediyor. Kuzey Kore'yi bu insanlık dışı ve kaba eylemleri derhal durdurması konusunda sert bir şekilde uyarıyoruz"