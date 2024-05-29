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Dünya

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye sıra dışı misilleme! İçi dışkı ve çöp dolu balonlar gönderdi

Kuzey Kore, Güney Koreli aktivistler tarafından balonlarla ülkeye gönderilen propaganda broşürlerine misilleme yaparak içi çöp ve gübre dolu 150'den fazla balonu sınır bölgelerine uçurdu. Balonların fotoğraflarını yayınlayan Güney Kore, "Kuzey Kore'nin bu eylemleri uluslararası hukuku açıkça ihlal etmekte ve halkımızın güvenliğini ciddi şekilde tehdit etmektedir. Kuzey Kore'ye insanlık dışı ve kaba eylemlerini derhal durdurma çağrısı yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

Seren Som
10:39 - 29/05/2024 الأربعاء
AFP
Chungnam Eyaletindeki bir sokakta görülen balonlar...(AFP)
Chungnam Eyaletindeki bir sokakta görülen balonlar...(AFP)

Güney Kore, çöp ve dışkı dolu balonlar nedeniyle sınırı yakınında yaşayan vatandaşlarını tetikte olmaları konusunda uyardı.

Güney Kore ordusunun yayınladığı fotoğraflarda şişirilmiş balonlar ve onlara plastik torbalar bağlanmıştı.

Diğer görüntülerde ise çökmüş balonların etrafına saçılmış çöpler görülüyordu ve bir fotoğrafta bir çantanın üzerinde "dışkı" yazıyordu.

AFP

150'den fazla tespit edildi

Yonhap haber ajansına göre
çarşamba gününe kadar 150'den fazla balon tespit edildi.

Güney Koreli bir askeri kaynağa dayandırılan haberde, bazılarının yere indiği, bazılarının ise hâlâ havada olduğu belirtildi.

Balonlardan bazılarının uzun mesafeler kat ederek güneydoğudaki Güney Gyeongsang eyaletine kadar ulaştığı belirtildi.

Genelkurmay Başkanı'ndan (JCS) bir yetkili, düşen balonların
plastik şişeler, piller, ayakkabı parçaları ve gübre
taşıdığını söyledi.
Seul'de çöp dolu balon caddeye saçılmış halde görülüyor. (AP)

'Balonları gören yetkililere ihbar etsin'

Ordu, Kuzey Kore'ye ait olduğuna inanılan tanımlanamayan nesnelerin, iki Kore'yi ayıran askerden arındırılmış bölgenin yakınında tespit edildiğini söyledi. İnsanlara bu kişilerin yanına gitmemeleri ve gördüklerini askere veya polise bildirmeleri yönünde çağrıda bulunuldu.

AFP

Ordu balonları inceleyecek

Nesneleri incelemek ve toplamak için ordunun patlayıcı mühimmat birimi ile kimyasal ve biyolojik savaş müdahale ekibi görevlendirildi.

JCS tarafından yaılan açıklamada,
"Kuzey Kore'nin bu eylemleri açıkça uluslararası hukuku ihlal ediyor ve halkımızın güvenliğini ciddi şekilde tehdit ediyor. Kuzey Kore'yi bu insanlık dışı ve kaba eylemleri derhal durdurması konusunda sert bir şekilde uyarıyoruz"
ifadelerine yer verildi.
AFP

Güney Koreli aktivistler balonlarla broşür yollamıştı

Kuzey Kore Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Kim Kang İl, geçtiğimiz pazar günü yaptığı yazılı açıklamada, Güney Koreli aktivistler tarafından balonlarla ülkeye gönderilen propaganda broşürlerini
“aşağılık bir psikolojik savaş”
olarak nitelemişti.
“Balonlarla bildiri dağıtmak, askeri amaçlar için kullanılabilecek tehlikeli bir provokasyondur”
diyen Kim,
“Güney Kore tarafından sınır bölgelerimize gönderilen broşür ve diğer çöplere misliyle karşılık verilecektir”
ifadelerini kullanmıştı.


#Kuzey Kore
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#Balon
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