Kuzey Kore'den Güney Kore'ye sıra dışı misilleme! İçi dışkı ve çöp dolu balonlar gönderdi

Güney Kore, çöp ve dışkı dolu balonlar nedeniyle sınırı yakınında yaşayan vatandaşlarını tetikte olmaları konusunda uyardı.
Güney Kore ordusunun yayınladığı fotoğraflarda şişirilmiş balonlar ve onlara plastik torbalar bağlanmıştı.
Diğer görüntülerde ise çökmüş balonların etrafına saçılmış çöpler görülüyordu ve bir fotoğrafta bir çantanın üzerinde "dışkı" yazıyordu.
150'den fazla tespit edildi
Güney Koreli bir askeri kaynağa dayandırılan haberde, bazılarının yere indiği, bazılarının ise hâlâ havada olduğu belirtildi.
Balonlardan bazılarının uzun mesafeler kat ederek güneydoğudaki Güney Gyeongsang eyaletine kadar ulaştığı belirtildi.
'Balonları gören yetkililere ihbar etsin'
Ordu, Kuzey Kore'ye ait olduğuna inanılan tanımlanamayan nesnelerin, iki Kore'yi ayıran askerden arındırılmış bölgenin yakınında tespit edildiğini söyledi. İnsanlara bu kişilerin yanına gitmemeleri ve gördüklerini askere veya polise bildirmeleri yönünde çağrıda bulunuldu.
Ordu balonları inceleyecek
Nesneleri incelemek ve toplamak için ordunun patlayıcı mühimmat birimi ile kimyasal ve biyolojik savaş müdahale ekibi görevlendirildi.