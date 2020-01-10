Dünya Libya Berlini bekliyor
ORTADOĞU

Libya Berlin’i bekliyor

Türkiye ile Rusya’nın Libya’da 12 Ocak olarak öngördüğü ateşkes kararının ardından bölgede izlenecek mekanizma şekillenmeye başladı.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Angela Merkel
Angela Merkel

Ateşkesle Berlin sürecinin de katkısıyla Libya’da 4 Nisan öncesindeki pozisyona gelinmesi ve demokratik süreçlerin tekrar devreye konulması hedefleniyor. Türkiye ve Rusya’nın başlattığı ‘İstanbul inisiyatifi’, Libya’da BM kolaylaştırıcılığında yürütülen siyasi süreci tekrar canlandırmayı amaçlarken, Berlin süreci de destekleniyor. Bu adımla iki ülke, Astana ve Soçi tecrübelerini Libya’ya aktarmayı planlıyor. Libya diplomasisi, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Türkiye ziyareti ve Berlin Konferansı ile birlikte hız kazanacak. Berlin sürecinde Rusya’nın daha aktif olması beklenirken Türkiye, krizin çözümünde Cezayir, Fas, Tunus, Nijer ve Katar’ın da sürece katılmasını istiyor. Halen Berlin Konferansı konusunda net bir tarih verilmedi. Takvimin, 24 Ocak’ta gerçekleşecek Merkel’in ziyareti ardından belirlenmesi bekleniyor. Rusya’nın ise Hafter’in yanısıra Suudi Arabistan ve Mısır’ın çözüme katkısını sağlamakta zorlanmayacağı değerlendiriliyor. Bu noktada yalnız kalması muhtemel Birleşik Arap Emirlikleri, krizin çözümü halinde bölgeyi terk etmek zorunda kalacak.

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